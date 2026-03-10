Más de 3.200 plazas gratuitas en aparcamientos de Cercanías de Las Matas, Pinar, Las Rozas, Majadahonda y El Barrial

Las Rozas.- Usuarios de transporte público podrán usar gratis los aparcamientos de Cercanías de varias estaciones - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe Cercanías Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) han alcanzado un acuerdo en virtud del cual los usuarios de transporte público colectivo pueden utilizar de forma totalmente gratuita desde esta semana los aparcamientos disuasorios gestionados por Renfe de las estaciones de Las Matas, Pinar de las Rozas, Las Rozas, Majadahonda y El Barrial.

Los usuarios que quieran utilizar dichos aparcamientos sin coste deberán estar en posesión de un título de transporte (títulos de Cercanías, tarjeta de transporte del CRTM y billetes de 10 viajes de autobuses interurbanos) utilizado durante el intervalo de la estancia, que no deberá ser inferior a las 5 horas ni superior a las 16 horas, ha apuntado Renfe en un comunicado.

Estos cinco aparcamientos se unen así a la red de aparcamientos Aparca+T como los de Colmenar Viejo, Ciudad Universitaria o Estadio Metropolitano, en los cuales los usuarios del transporte público ya podían aparcar sus automóviles sin coste.

Este convenio supone un paso más de Renfe en la promoción del transporte público sostenible y en detrimento del vehículo privado. En el marco de su compromiso con la movilidad sostenible, en los dos últimos años la compañía ha logrado reducir en un 13% el consumo energético unitario y disminuir un 20% su huella de carbono.

En 2024, el Grupo Renfe redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 3,79 gramos de CO2 por unidad de transporte (viajero o tonelada de mercancía transportada). Un valor hasta 35 veces inferior comparado con el automóvil, de acuerdo con los datos de la Oficina Española de Cambio Climático.