Más de 400 policías municipales y 200 efectivos de Samur garantizarán la seguridad en la Cabalgata de Madrid

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 policías municipales y 200 efectivos de Samur-Protección Civil garantizarán la seguridad en la Cabalgata de la ciudad de Madrid que se celebrará este lunes, según han informado desde el Ayuntamiento de la capital.

La Cabalgata principal contará con más de 400 agentes municipales, en concreto de distintas comisarías de distrito, junto a otros de la Sección Canina, del Escuadrón de Caballería, de la Sección de Apoyo Aéreo (drones), de la Sección Ciclista y de la Sección de Banda (de Música).

Los cometidos generales serán su colaboración en el traslado de las carrozas, la inspección de éstas y el establecimiento de una zona de seguridad para su instalación y montaje; labores de cortes y desvíos de tráfico; tareas de seguridad con jalonamiento en el recorrido; y localización de puntos de interposición en prevención de ataques no deseados.

La Cabalgata principal se ha dividido, entre Policía Municipal y Policía Nacional, a efectos de seguridad y colocación de obstáculos de interposición. El lado derecho --visto de sur a norte-- será de Policía Nacional y el izquierdo de Policía Municipal.

Samur-Protección Civil, por su parte, movilizará a más de 200 efectivos en la cabalgata principal, desplegando 9 unidades de soporte vital básico, 4 de soporte vital avanzado; 36 parejas que se desplazarán a pie para moverse ágilmente (ECOs) --así como una decena de responsables también a pie--; junto a unidades en bicicleta (Lince) y en moto (Halcón); dos unidades de intervenciones preventivas (DEPAS); vehículos de apoyo logístico --Fénix-- y varios operadores de refuerzo en la central. Habrá, además, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Madrid en preventivo.

CABALGATAS EN LOS DISTRITOS

En el resto de distritos de la capital se celebrarán un total de 22 cabalgatas (tres más que el año pasado), además de la principal. Tienen lugar entre el pasado viernes día 2 y este lunes.

En concreto, el viernes tuvo lugar una en Valdebebas (Hortaleza). Ayer, sábado 3, se celebraron tres cabalgatas (en Chamartín, Las Tablas --Fuencarral-El Pardo-- y Sanchinarro --Hortaleza--); este domingo tendrán lugar cabalgatas en 10 distritos (Moratalaz, Usera, San Blas-Canillejas, Villa Vallecas, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Ciudad Lineal, Moncloa-Aravaca y Barajas) y este lunes, además de la principal, se celebrarán otras ocho cabalgatas en distritos (en el casco antiguo de Vicálvaro, en La Cañada de Vicálvaro, en Latina, en Villaverde y otra específicamente en el barrio de San Cristóbal de ese mismo distrito, en Hortaleza, en Puente de Vallecas y otra en Barajas).

Entre todas ellas, Policía Municipal desplegará, para garantizar la normalidad en su desarrollo, unos 900 policías municipales en total. Cada cabalgata es diferente, por lo que cada dispositivo previsto oscilará en el número de agentes destinados, pero lo normal es que superen la treintena de agentes casi todas ellas, y alguna cuenta incluso con más de 60 policías.

Samur-PC, por su parte, destina como refuerzo especial en cada una de las cabalgatas de los distritos 6 sanitarios y 2 unidades (una de soporte vital básico --SVB-- y una Unidad de Primera Respuesta --UPR--), además de reforzar la Central para incrementar la coordinación. También podrá requerirse el dispositivo especial habilitado por Navidad e incluso el ordinario si fuera preciso en algún momento.