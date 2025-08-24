Más de 50 mujeres víctimas de violencia de género reciben ayudas de pago único de hasta 12.420 euros en primer trimestre

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de mujeres víctimas de violencia de género que han recibido la ayuda de pago único en el primer trimestre de 2025 en la Comunidad de Madrid es de 56, con una cuantía máxima de 12.420 euros.

Así lo recoge el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid publicado el 3 de julio en respuesta a la pregunta de la diputada de Vox Belén González, en el que también se indica que la cuantía total invertida en estas ayudas es de casi 400.000 euros.

La cantidad recibida por las mujeres varía en función de su situación y va desde los 3.420 euros hasta los 12.420 euros. En este caso, durante los primeros tres meses del año, a 16 mujeres se les realizó un pago de 3.420 euros; a 22, de 6.660; a 13, de 9.540; y a 5, de 12.420. Según se aprobó en el Consejo de Gobierno del 7 de mayo, el Ejecutivo regional destinará este año un millón de euros a estas ayudas.

Estas cuantías han aumentado respecto a los dos años anteriores, cuando la mínima era de 2.880 euros y la máxima de 11.560 euros. En el caso de 2024, 125 mujeres víctimas de violencia de género se beneficiaron de esta ayuda, con una inversión total de 871.000 euros por parte del Gobierno regional.

Por su parte, en el año 2023, la cifra de mujeres que accedieron a la ayuda fue de 88, con una cuantía total de 550.000 euros.

Para poder acceder a ellas, se requiere que las rentas mensuales no superen el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias (se tienen en cuenta 12 mensualidades y no 14). Por lo tanto, las rentas no pueden superar los 850,5 euros al mes.