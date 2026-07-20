Más de 50.000 personas vieron la final del Mundial en las pantallas de Colón y Puente del Rey

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e - Alberto Paredes / Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 50.000 personas salieron a la calle el domingo por la noche para disfrutar de la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina en las pantallas instaladas por el Ayuntamiento de Madrid y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la plaza de Colón y en Puente del Rey.

El epicentro estuvo en la plaza de Colón, donde la RFEF había instalado una pantalla durante los primeros compases del Mundial, si bien de cara a la final el Ayuntamiento decidió colocar una segunda y además ampliar el aforo. Finalmente el domingo unas 35.000 personas presenciaron el partido en directo.

Por otro lado, en Puente del Rey, en la zona de Madrid Río, las dos pantallas habilitadas por el Ayuntamiento durante todo el Mundial consiguieron reunir durante la final a otras 15.000 personas, según datos oficiales facilitados por el Área de Seguridad y Emergencias de Madrid al cierre de los accesos.

Más allá de las alternativas ofrecidas por el Consistorio madrileño, la victoria de la Selección Española en Nueva York se pudo disfrutar desde el Madrid Arena, que anoche abrió sus puertas para que más de 15.000 personas disfrutaran del triunfo que concede a España su segunda estrella.

Tanto la visualización del partido como la celebración posterior se desarrolló sin incidentes graves reseñables, si bien hubo siete detenidos por distintos altercados y Emergencias 112 recibió más de 2.100 llamadas, un 88% más de las registradas la semana anterior.

Para este lunes está previsto que los campeones del mundo recorran las calles de Madrid a bordo de un autobús que partirá desde Moncloa sobre las 19.30 horas y terminará en la plaza de Cibeles. La previsión es que esta "rúa de los reyes del mundo" reúna a casi un millón de personas, según estimaciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.