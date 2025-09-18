Más accesibilidad en transporte: 25 estaciones de Cercanías se adaptan a personas sordas y con pérdida auditiva con IA

Cercanías presenta las mejoras de accesibilidad en el transporte público para personas sordas y con pérdida auditiva. - RENFE

Esta tecnología transforma las alertas sonoras de emergencia e información en notificaciones visuales y sensoriales

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La accesibilidad en el transporte público para personas sordas y con pérdida auditiva ha dado un paso más en la Comunidad de Madrid con la implantación de un sistema de inteligencia artificial (IA) en 25 estaciones de Cercanías que, mediante el reconocimiento de sonidos, transforma las alertas sonoras de emergencia e información de megafonía en notificaciones visuales y sensoriales.

"Es un hito y un paso adelante", ha destacado la directora de Renfe Cercanías, Sonia Ferrero, en la presentación de esta iniciativa en la estación de Sol, que ha contado con la presencia de personas con discapacidad auditiva y representantes de otras comunidades autónomas para comprobar su funcionamiento.

Este viaje arrancó en 2021, cuando la empresa Visualfy, formada por personas sordas y oyentes, ganó el concurso Trenlab, que buscaba soluciones tecnológicas para integrarlas en el sector de la movilidad. La entidad presentó una propuesta para ayudar en la comunicación, la autonomía y la seguridad las personas sordas y con pérdida auditiva.

Y es que, la comunicación en las estaciones de tren casi siempre ha dependido de la información auditiva, como los anuncios de cambios de andén, llegadas y salidas de trenes o alertas de emergencia. Sin embargo, esta dependencia supone una barrera para la comunidad sorda y con pérdida auditiva, quienes a menudo se ven obligados a depender de la interpretación de otros viajeros o a permanecer ajenos a información vital.

Para abordar este desafío, Renfe ha implementado un sistema de IA, realizado por Visualfy, que se basa en un algoritmo que es capaz de adaptar las alertas sonoras de emergencia e información. El sistema reside en una red de sensores y dispositivos distribuidos estratégicamente por las estaciones.

Estos dispositivos captan y analizan los sonidos ambientales, desde un pitido de alarma hasta un anuncio por megafonía. La IA identifica la naturaleza del sonido y activa una serie de alertas visuales en puntos clave como andenes, baños y halls, garantizando que la información sea accesible para todos los usuarios, independientemente de su capacidad auditiva o el uso de auriculares.

"Yo no puedo ponerme en la piel de una persona sorda porque no puedo dejar de escuchar, por lo que necesitamos co-crear los productos y servicios junto con ellos", ha defendido el CEO de Visualfy, Manel Alcaide.

LÁMPARAS SEÑALÉTICAS Y ALERTAS EN MÓVILES

Además del sistema de luces intermitentes, los usuarios pueden encontrar lámparas de señalética en las estaciones, que funcionan como luces de emergencia y utilizan un código de colores predefinido para indicar la naturaleza de la alerta. Una luz roja significa una emergencia, mientras que el color amarillo indica un anuncio de servicio. Para facilitar su comprensión, cada lámpara está acompañada de un cartel informativo que explica el significado de los diferentes colores.

Por otro lado, la tecnología también se extiende a los dispositivos personales ya que los viajeros pueden recibir las alertas directamente en sus smartphones, smartbands o smartwatches a través de la aplicación gratuita Visualfy, que ya cuenta con más de 475.000 descargas.

Esta integración permite que la información llegue de forma personalizada y directa, sin importar dónde se encuentre el usuario dentro de la estación. La aplicación ofrece herramientas adicionales como Visualfy Connect, un sistema de transcripción de voz a texto en tiempo real con soporte para más de 100 idiomas, lo que amplía su utilidad incluso más allá del entorno ferroviario.

MISMAS CONDICIONES

La directora de Renfe Cercanías ha destacado que esta tecnología se ha implantado en 25 estaciones que cuentan con "un gran volumen de viajeros" con el objetivo de que las personas con dificultades auditivas "tengan el mismo nivel de confort". Así, esta iniciativa ya está presente en Sol, Príncipe Pío, Recoletos, Atocha, Nuevos Ministerios, Aeropuerto T-4, Colmenar Viejo, Móstoles, Villalba, Méndez Álvaro, Leganés, Pozuelo, Embajadores, Alcorcón, Pirámides, Torrelodones, Getafe Central, Aranjuez, Villaverde Alto, Fuenlabrada, Delicias, Pitis, Azuqueca, Coslada y Cantoblanco.

"Esto es algo único. Es la única vez en España que una persona sorda tiene todo tipo de adaptaciones en el transporte público para poder moverse sin ningún tipo de problema, incluso podemos utilizar el reconocimiento de voz dentro del tren", ha subrayado el CEO de Visualfy.

En esta línea, la coordinadora del área de accesibilidad de la Confederación Española de Personas Sordas (FIAPAS), Irene González, ha remarcado que estas medidas implantadas son "significativas" para la accesibilidad en el transporte de las personas con discapacidad auditiva.

"Para que el transporte público sea accesible y con ello facilitar que las personas con sordera tengan la oportunidad de viajar en las mismas condiciones que el resto de los pasajeros, necesitamos entender que la accesibilidad no es un extra, sino que es un derecho y una garantía para que el transporte sea para todos y para todas", ha insistido.