Más de 8 horas de música marcan el primer gran día de San Isidro

Actuaciones en La Pradera - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de San Isidro vivieron ayer su primer gran día musical, dentro de la programación diseñada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, con una jornada que reunió algunas de las citas más destacadas y propuestas para todos los públicos en los principales escenarios de la ciudad.

La Pradera, corazón tradicional de las fiestas, acogió el arranque de la programación musical con una doble cita marcada por el rock y la identidad madrileña. La banda Vicente Calderón abrió la noche con un directo cargado de energía, humor e ironía, repasando los temas de su último trabajo.

A continuación, Rubén Pozo, acompañado por Los Chicos de la Curva, llevó al escenario las canciones de su disco 50town, en un concierto que combinó madurez sonora y espíritu rockero, sin faltar algunos de sus temas más reconocidos. La jornada se prolongó hasta la madrugada con la sesión de la DJ Fernanda Arrau, que convirtió la Pradera en una pista de baile al aire libre con una propuesta de electrónica y ritmos contemporáneos.

En los jardines de Las Vistillas, uno de los espacios con mayor personalidad de las fiestas, la programación puso el foco en las nuevas tendencias musicales.

La propuesta El Nuevo Madriz abrió la jornada con los sets de Dj Ruptura y Pablito Tedeka, dos artistas que transitan entre la tradición y los sonidos actuales de la ciudad.

El escenario continuó con la actuación de Rebe, que desplegó su universo de pop experimental y estética onírica, y culminó con Hens, una de las voces más representativas de la nueva ola del pop-rock español, que conectó con el público con un directo cargado de energía y cercanía generacional.

Por su parte, la plaza Mayor acogió la celebración del 60 aniversario de LOS40, con un gran concierto que reunió a artistas de distintas generaciones de la música española.

Durante cuatro horas, el público disfrutó de un recorrido por algunos de los grandes éxitos del panorama nacional en una cita multitudinaria que puso en valor la historia reciente de la música en España con las actuaciones de Miguel Ríos, Alejo Stivel, Sole Giménez, The Refrescos, Celtas Cortos, OBK, Amistades Peligrosas, Marilia, Nena Daconte y DePol.

Matadero se convirtió también ayer en una gran fiesta al aire libre, congregando a numeroso público en la que fue la primera gran verbena de la programación.

La jornada arrancó con el ambiente castizo del organillero y el baile de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, antes de dar paso a la Orquesta Nuevo Versalles, que animó la noche con un repertorio festivo y participativo que invitó al público a bailar y celebrar en un ambiente popular y abierto a todos. También se abrió ayer el Teatro de Autómatas, que ofrece un recorrido por escenas costumbristas y cabareteras a través de figuras mecánicas en movimiento, combinando artesanía y tecnología.