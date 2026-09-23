Más Madrid acusa a Almeida de "alargar proceso" de la tasa de basura en el TS y PSOE ve "limbo jurídico" para madrileños

Archivo - Imagen de archivo de los contenedores instalados en Usera. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Sara Ladra ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "alargar el proceso" de la tasa de basura y la edil socialista Enma López ha advertido de que los madrileños siguen en "un limbo jurídico" después de que el Tribunal Supremo (TS) haya admitido a trámite los recursos del Ayuntamiento contra las sentencias que anularon la ordenanza de 2024.

"La gestión que ha hecho Almeida de la tasa de basuras es el mayor atropello fiscal que han sufrido las madrileñas y madrileños en la historia reciente de esta ciudad", ha afirmado Ladra en declaraciones remitidas a la prensa.

A su juicio, se cobró una tasa "que el Tribunal Superior de Justicia ha declarado ilegal, nula de pleno derecho" y que, además, "estaba mal calculada y era injusta para los barrios del sur y este".

La edil ha cuestionado la rapidez con la que, según ha indicado, el Tribunal Económico-Administrativo Municipal resolvió sus reclamaciones. "El tribunal, que normalmente tarda entre uno y tres años en resolver los recursos, tardó menos de dos meses", ha afirmado. Para Ladra, el Ayuntamiento actuó así "para no pagar ni un euro a las y los contribuyentes madrileños".

Sobre el recurso de casación, Ladra ha acusado al Gobierno municipal de "alargar el proceso un año más" y de preferir "litigar contra sus propios vecinos antes que devolverles" lo cobrado. En este sentido, ha recordado que Más Madrid ha recurrido la tasa de basuras de 2026 y apoyará a los vecinos que presenten recursos.

Por su parte, López ha señalado que el PSOE esperará "muy atentamente" la resolución del Tribunal Supremo. "En todo caso hay cosas que ya sabemos y es que los madrileños y madrileñas siguen en un limbo jurídico", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha atribuido esa situación a la "inseguridad jurídica" que, a su juicio, genera el Gobierno de Almeida.

López ha puesto el foco en el cobro de la tasa de residuos de 2026, cuyo periodo voluntario de pago, según ha indicado, comienza en octubre. Ha preguntado al Ayuntamiento si los madrileños "de nuevo se van a ver abocados a pagar una tasa y luego recurrirla y no saber si se les va a devolver el dinero". También ha reclamado que aclare si la tasa de este año cuenta con "seguridad jurídica".

El Supremo ha apreciado interés casacional objetivo y ha acordado la tramitación preferente de los recursos del Ayuntamiento. El Alto Tribunal deberá resolver, entre otras cuestiones, qué documentación debía hacerse pública durante la tramitación de la ordenanza. El Consistorio sostiene que las sentencias del TSJM cuestionaron la ausencia de anexos en ese procedimiento, sin entrar en el fondo de la tasa, y que las posibles devoluciones deberán ajustarse a la ley y a las resoluciones judiciales.