Más Madrid advierte a Ayuso de que le llevará a los tribunales si se niega a acoger a menores extranjeros no acompañados

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha adelantado que su formación llevará a la Comunidad de Madrid a los tribunales si se niega a la acogida de más menores extranjeros no acompañados llegados de otras partes de España.

"Ayuso se va a volver a estrellar contra los tribunales una vez más en este intento de boicotear la solidaridad entre territorios en España", ha planteado Bergerot en declaraciones a los medios de comunicación en la concentración de profesionales de escuelas infantiles que arrancan este martes una huelga indefinida.

La formación regionalista responde así a la carta remitida este lunes por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales (Ana Dávila) al Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Ángel Víctor Torres) por el Real Decreto-ley 2/2025. Considera el Ejecutivo regional que el mecanismo extraordinario de reubicación dictado por el mismo "ya carece de cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos".

En cambio, Bergerot ha advertido de que van a "emprender medidas judiciales para frenar la deriva" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para intentar "sacar a Madrid del sistema de acogida de niños y jóvenes migrantes".

"Ayuso le está haciendo el caldo de cultivo a Vox y además lo está haciendo poniendo en la diana a las personas más vulnerables y esto es intolerable", ha apostillado.

Bergerot considera que en Madrid no "sobran personas" sino que faltan "recursos y servicios públicos". En el caso de los menores no acompañados ha afirmado que lo que se necesita es un sistema de acogida que ponga en el centro los derechos fundamentales del niño.

"Un sistema de cuidados digno evidentemente con recursos del gobierno de España, pero también con recursos especialmente de la Comunidad de Madrid, porque en cuanto a recursos para cuidar a la gente, Ayuso siempre hace dejación en funciones", ha zanjado la portavoz parlamentaria.