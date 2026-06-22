Más Madrid afea a Almeida "sacar pecho" de conciliación en verano con plazas para "el 3%" de menores en campamentos

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años del colegio CEIP Hernán Cortés, durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Lucía Lois ha afeado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de "sacar pecho" de las facilidades para la conciliación durante los meses de verano no lectivos cuando hay plazas para "menos del 3%" de los escolares madrileños en campamentos municipales durante la primera quincena de julio.

"Madrid tiene 400.000 niños y niñas en edad escolar. Y ante las once semanas de vacaciones que empiezan ahora, Almeida saca pecho con su gran solución para que conciliemos: plazas de campamento para menos del 3% de los escolares madrileños si nos fijamos, por ejemplo, en la primera quincena de julio", ha afirmado Lois en declaraciones remitidas a la prensa.

La edil de Más Madrid ha advertido que esta situación se agrava en distritos como Fuencarral-El Pardo o Puente de Vallecas, donde las plazas "ni siquiera llegan al 2%".

Además, ha criticado que para conseguir alguna de las plazas en campamentos, las familias llevan desde abril "en una carrera de obstáculos". "Inscripciones que se agotan en cinco minutos y sorteos cuyos resultados llegan cuando ya has pagado un campamento privado de tu bolsillo", ha aseverado.

En este sentido, Lois ha subrayado que "la cuestión", a su juicio, pasa por esas familias que no consiguen plaza pública y que tienen que recurrir a campamentos privados para sus hijos, en los que "dos semanas pueden costar entre 300 y 500 euros".

"Una familia con dos hijos son más de 2.400 euros solo para poder ir a trabajar. Y en agosto el Ayuntamiento desaparece. Entre el 14 de agosto y el 1 de septiembre, cero campamentos urbanos. Nada. Que Almeida hable de conciliación es un chiste malo", ha criticado, para concluir que el PP ha convertido estos campamentos "en un privilegio" para quien se lo puede pagar y en "una pesadilla" para quien no puede.