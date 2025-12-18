Más Madrid afea a Matute tener competencias pero culpar a Mónica García de "lo que no funciona" y PSOE pide que dimita

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afeado este jueves a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, tener las competencias en materia sanitaria pero culpar a la ministra del ramo, Mónica García, de "lo que no funciona" mientras que el PSOE ha pedido la dimisión de la consejera madrileña.

Lo han planteado las portavoces de estas formaciones en la Asamblea, Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE), en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara de Vallecas durante el debate de los Presupuestos de 2026.

Minutos antes la consejera de Sanidad atendía los medios de comunicación en este mismo espacio y cifraba en cuatro millones el sobrecoste generado por la pasada huelga estatal sanitaria por el Estatuto Marco, que obligó a suspender "aproximadamente 2.000 cirugías, 50.000 consultas y 5.000 pruebas diagnósticas", y ha avisado de unos paros que serán "indefinidos y orquestados" por la propia ministra.

Ante ello, Bergerot ha censurado que diga que "todo va bien y lo que no funciona es por Mónica García". "No sé si quieren tomar por tontos a los ciudadanos, pero aquí todo el mundo sabe que las competencias en la gestión sanitaria son competencia autonómica y que las únicas responsables que las urgencias madrileñas se hayan convertido en hospitales de campaña son Isabel Díaz Ayuso y Fátima Matute", ha espetado para afirmar que tratan de "echar la culpa al Gobierno" porque "no puede sacar pecho de su buena gestión".

La portavoz de la formación regionalista ha tachado de "pésima gestora" a la presidenta autonómica y ha centrado el tiro en un evento "perfectamente previsible" como es la gripe, que "obliga a los hospitales a sacar camas a los pasillos e incluso lleva a profesionales a los juzgados".

"Nos quieren acostumbrar a esto para que no confiemos en la sanidad pública madrileña y para tener una excusa para seguir desmantelando mientras alimenta a Rivera Salud y Quirón", ha advertido.

Fátima Matute informaba también esta mañana de que la incidencia de la gripe sigue escalando en la Comunidad de Madrid hasta los 308 casos por cada 100.000 habitantes, aunque no ha aumentado la gravedad de los pacientes, y ha insistido en la importancia de la vacunación.

Por su parte, Espinar ha criticado que Matute pida la dimisión de García cuando "la primera que tendrá que dimitir es ella". "Podría dimitir por esquilmar nuestro sistema sanitario público. Cuando ellos llegaron había 400.000 madrileños en lista de espera. A día de hoy tenemos a más de un millón de madrileños en lista de espera", ha apostillado.

Asimismo, ha alertado de que si no le logra parar esto "van a acabar con el sistema sanitario público que es una de las joyas de la corona no solo de la Comunidad de Madrid sino de nuestro país".

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha cargado contra el "colapso absoluto" de la Sanidad afirmando que las listas de espera han "aumentado un 64%" las listas de espera desde que Ayuso es presidenta. "Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que poner la salud de los madrileños por delante de cualquier cuestión", ha rematado.