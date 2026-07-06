Más Madrid alerta de "deterioro" y de situaciones que "rozan el hacinamiento" en el centro de acogida Juan Luis Vives

Centro de acogida Juan Luis Vives - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Pilar Sánchez ha alertado del "deterioro" del centro de acogida Juan Luis Vives y de situaciones que "rozan el hacinamiento" entre personas sin hogar, mientras que fuentes municipales han asegurado que "en ningún caso" se superan las plazas máximas previstas en el pliego.

En declaraciones remitidas a la prensa, la edil de Más Madrid ha señalado que este centro cuenta con 140 plazas, pero que lleva meses funcionando "por encima de su capacidad" sin que se refuerce la plantilla.

Además, ha apuntado a que el edificio está "deteriorado", con "goteras", "techos que se caen" y "baños sin servicio" lo que, según ha explicado, ha provocado que varias habitaciones permanezcan cerradas y que personas usuarias hayan tenido que ser reubicadas en salas comunes, durmiendo en literas.

La concejala ha advertido de que esta situación genera escenas que "rozan el hacinamiento" y ha puesto como ejemplo que hay ocho personas que llevan "casi dos años" viviendo en una sala común porque su unidad "no tiene climatización".

Sánchez también ha puesto el foco en la situación de la plantilla, con trabajadores que sostienen el centro "a base de sobresfuerzo" y sufren "recortes", "contratos desfasados" y una situación de "precarización".

"Este es el reflejo del colapso de los servicios sociales con Almeida. Un centro de acogida no puede ser un lugar donde se hacinan las personas y se agota a quienes las cuidan", ha defendido.

Por último, la edil de Más Madrid ha reclamado al alcalde que deje de situar a las personas sin hogar "en la lista de gastos que se pueden recortar" y que priorice "unas condiciones dignas" tanto para los usuarios como para los trabajadores.

EL AYUNTAMIENTO NIEGA QUE SE SUPEREN LAS PLAZAS

Por su parte, fuentes municipales han apuntado a Europa Press que "en ningún caso se superan las plazas máximas previstas en el pliego" del centro de acogida Juan Luis Vives.

Respecto a las condiciones laborales de la plantilla, desde el Ayuntamiento han señalado que la relación laboral es "entre los trabajadores y la empresa que gestiona el centro" y que sus condiciones están reguladas en el convenio colectivo que negocian patronal y sindicatos.

Además, las mismas fuentes han asegurado que todas las deficiencias que puedan ir surgiendo en el centro, tanto de mantenimiento como de reparación, "se solventan con la mayor celeridad posible".