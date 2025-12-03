Más Madrid anuncia acciones legales contra el Gobierno de Ayuso por las prácticas en el Hospital de Torrejón

Archivo - Hospital de Torrejón de Ardoz - HOSPITAL DE TORREJÓN DE ARDOZ - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha anunciado este miércoles que está preparando acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las prácticas de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz para "aumentar su beneficio económico".

En concreto, el partido considera que existe una "grave vulneración de la protección del derecho a la salud y la perversión del uso de la sanidad pública madrileña, puesta al servicio del interés económico de las empresas".

Una medida que han avanzado tras publicar el diario 'El País' un audio de la intervención del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre.

"En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a "hacer iteraciones" --ajustes-- para "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones", según el audio publicado por este periódico.

En declaraciones remitidas a los medios, la portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha recalcado que se trata de un ejemplo más de prácticas que su formación lleva denunciando desde hace tiempo por parte de "empresas privadas que se benefician de esa parasitación público-privada" y "priorizan los beneficios económicos por encima de la salud de los pacientes".

De esta forma, según ha recalcado, estas empresas hacen una "selección de pacientes" basada en los que le "son más rentables" mientras que "los más complejos se van a la Sanidad Pública". "Este es el modelo del Partido Popular y para que este modelo funcione se necesita que los gobiernos del Partido Popular sean cómplices de este modelo", ha denunciado Mónica García.

En el audio, el CEO de Ribera Salud, gestora del hospital de Torrejón, aboga así, según el diario, por subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

En este marco, Mónica García ha recalcado que Ayuso "es cómplice de un modelo que está alimentando tanto al Grupo Rivera como al Grupo Quirón" y ha tildado de "absolutamente intolerable" este tipo de prácticas con las que "pone en jaque la salud de los pacientes". "No lo vamos a permitir y vamos a estudiar todas las acciones legales que sean necesarias", ha zanjado.