PSOE-M estudia acciones legales contra el Gobierno de Ayuso por las prácticas de la gestora del Hospital de Torrejón

Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, a 1 de diciembre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha anunciado este miércoles que sus servicios jurídicos están estudiando emprender acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las prácticas de la empresa gestora del Hospital de Torrejón para rechazar pacientes o procesos no rentables.

Una medida que han avanzado tras publicar el diario 'El País' un audio de la intervención del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre.

"En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a "hacer iteraciones" --ajustes-- para "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones", según este periódico.

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transición Digital y la Función Pública, Óscar López, ha cargado con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por considerar a los pacientes como "clientes". "Es una vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad madrileña", ha señalado el dirigente socialista, que ha remarcado que "las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos".

En el audio, el CEO de Ribera Salud, gestora del hospital de Torrejón, aboga así, según el diario, por subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Tras ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha avanzado que va a solicitar la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fatima Matute, en la Asamblea de Madrid para que dé explicaciones al respecto.

"Hoy hemos escuchado cómo se ve a los pacientes como clientes, cómo se alargan las listas de espera, cómo se convierte un derecho de todos como es la sanidad pública en un negocio de unos pocos. Eso es lo que está haciendo la señora Ayuso en Madrid. Y por eso tantas burradas, para que no se hable de esto, de la verdad de lo que está pasando en Madrid, que es que la señora Ayuso está favoreciendo el negocio de unos pocos, robando el derecho a la sanidad pública de calidad de todos", ha apuntado el líder de los socialistas madrileños.

Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por Europa Press han recordado que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) realiza "una gestión de la lista de espera transparente y eficaz", en base a los tiempos de atención establecidos para cada proceso y patología en toda la red hospitalaria pública regional, unos datos "que son publicados mensualmente en la web de la Comunidad de Madrid, tanto de los pacientes en lista de espera como de los tiempos de demora media".

Asimismo, desde el departamento que dirige Fátima Matute han recalcado a Europa Press que, en el caso de los hospitales de titularidad pública con gestión indirecta, como el Hospital Universitario de Torrejón, el Sermas "vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta".