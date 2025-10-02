Más Madrid carga contra una diputada de Vox que se refirió en masculino a la parlamentaria trans enrolada en la flotilla

La diputada Jimena González - MÁS MADRID
MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Más Madrid ha cargado este jueves contra la diputada de Vox Ana Cuartero por referirse en masculino a la parlamentaria de la formación regionalista enrolada en la flotilla rumbo a Gaza, Jimena González.
"Más Madrid reclama hoy la protección de un activista trans que hoy se ausenta de sus obligaciones con los madrileños para pasar unos días de vacaciones en el mar", trasladaba Cuartero durante su intervención en un debate sobre una propuesta de Más Madrid para acoger menores gazatíes en la red sanitaria madrileña, durante el que también se refirió a González como "un diputado de esta Cámara".
Desde la bancada de Más Madrid han mostrado su rechazo, que ha verbalizado en la réplica su diputada Marta Carmona tachando de "maniobra repugnante y ridícula" hablar en masculino de su compañera para, según la diputada regionalista, tapar la "indefendible" postura de la derecha sobre la Franja.
Carmona ha reprochado a Cuartero su intervención y ha negado que la "identidad de Jimena fuera algo que está en disputa porque una señora profundamente tránsfoba viene aquí a soltar bravatas y a soltar tonterías". Ha afeado también al diputado del PP Raúl Martín Galán --el 'popular' interviniente en esta Proposición No de Ley-- que no afeara a Cuartero el uso del masculino.
En este momento se ha dirigido al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, sobre quien ha afirmado que no le preocupó "la transfobia", ya que "podría haber corregido a la señora Cuartero cada vez que ha insultado a una diputada de esta Cámara".
"La señora Cuartero demuestra además una tremenda cobardía porque en persona corre a nuestra diputada Jimena y le dice '¿Pero Jimena tú de verdad piensas que te odiamos?' y luego aquí barbota esta sarta de barbaridades absolutas", ha cargado Marta Carmona.
Ante ello, Ossorio ha respondido: "Os voy a leer una cosa: 'Un diputado trans es un representante electo diputado que se identifica como una persona transgénero. Simplemente, simplemente les digo eso".