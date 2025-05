Más Madrid carga contra el "sermón" en el que Ayuso "convierte el Dos de Mayo": "Ni Maduro hubiera llegado tan lejos"

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha cargado este viernes contra el "sermón" en el que creen que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso" "ha convertido" el acto institucional por el Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid.

"Viendo el mitin que ha montado yo creo que ni Maduro hubiera llegado tan lejos. Solo le falta a la señora Ayuso imprimir su cara en los pasteles que va a repartir hoy", ha espetado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, a los medios de comunicación antes del arranque del acto.

Considera Bergerot que no se trata ya de una "celebración de todos los madrileños", sino de un acto "de autobombo" y ha deslizado que los madrileños acabarán "pagándoles el transporte y los bocadillos a los militantes del PP".

"En vez de ser una celebración va a ser una concentración de militantes del Partido Popular que lo único que van a hacer va a ser reírle las ocurrencias a la señora Ayuso", ha reprochado Manuela Bergerot, quien ha afeado además que no haya aceptado su petición de que se situara en un lugar de honor a representantes de Ucrania y Palestina como territorios "que están resistiendo para conseguir su libertad".

Ha señalado, además, que han acudido a este acto no como el PSOE porque hay que "celebrar institucionalmente la fiesta del Dos de Mayo". "Somos una fuerza que no renunciamos a las instituciones madrileñas y no vamos a permitir que esto sea un monólogo de la señora Ayuso", ha concluido.

Por su parte, su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, también ha cargado contra la "confusión" que aprecia en el PP entre "lo de todos y lo que es de una parte" y ha reprochado que vaya a "usurpar" el acto y que sea una fiesta "que va a llenarse con militantes del PP".

Ha reivindicado a su formación como un partido que representa "muy dignamente, muy orgullosamente, muy felizmente a una parte de madrileñas y madrileños que no se resisten, que van a seguir peleando, que van a seguir defendiendo los valores en los que creemos, los de la libertad, los de la justicia, los de la igualdad, los del feminismo". "Hoy estamos aquí para decir que hay mucho camino por recorrer y que feliz día, como digo, a todas y a todos los madrileños", ha zanjado.