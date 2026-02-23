Más Madrid celebra la desclasificación del 23F y pide saber "el papel" de Juan Carlos I ante este golpe de Estado

Archivo - La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en los pasillos de la Asamblea - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado este lunes la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y ha pedido saber "el papel" del entonces rey de España, Juan Carlos I, para detenerlo.

"Lo que pensamos muchas y muchos es que más que salvar la democracia, este señor se salvó a sí mismo cuando vio que la intentona golpista no iba a ningún lado", ha planteado en la ruda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la líder de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot.

El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años. "La memoria no puede estar bajo llave", defendió Sánchez.

Bergerot ha afirmado que "ya era hora" y que lo que falta es seguir tramitando una ley de secretos oficiales para "facilitar esa desclasificación". Así, ha manifestado que esta desclasificación para conocer "los mecanismos por los que una buena parte de las élites políticas, económicas y militares conspiraron contra la democracia en 1981" debe servir para "ponerse en guardia" a día de hoy.

"Nunca más una democracia tutelada por militares y nunca más un rey que se deje querer por poderes no democráticos", ha remarcado la portavoz de Más Madrid en la Cámara regional.