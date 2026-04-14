Más Madrid celebra el "paso de gigante" de la regularización y critica que Ayuso se "oponga" a "cada derecho ganado"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha celebrado el "paso de gigante" de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros y ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se "oponga" a "cada derecho ganado".

Lo ha trasladado la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha afirmado que esta aprobación es una "mala noticia" para la mandataria madrileña que ya adelantó el jueves que recurriría en los tribunales el real decreto.

"Hoy se da un paso de gigante para que miles de personas que ya viven en nuestros barrios y trabajan en nuestras empresas dejen de ser tratados como ciudadanos de segunda", ha reivindicado Manuela Bergerot.

Considera la líder regionalista que si la derecha se opone a este procedimiento es "simple y llanamente por racismo" y porque "prefiere que la gente migrante viva explotada, vulnerable y desprotegida". Bergerot ha reivindicado esta regularización como una "victoria de la democracia, una victoria de la ciudadanía y una demostración de que la política bien hecha le cambia la vida a la gente".

LA REGULARIZACIÓN

El real decreto se encontraba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos.

Con este procedimiento, el Ejecutivo retomó el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud -un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición- las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años.

Otro de los aspectos clave del procedimiento es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho.

En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.