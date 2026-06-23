Más Madrid censura a Almeida por "no tener un hueco" para acercarse al Orgullo y "eliminar a personas" de su campaña

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, durante la celebración de la recepción oficial a las entidades organizadoras de la visita del pontífice, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto institucional, presidido po - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha censurado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por "no tener ni un solo hueco en su agenda" para acercarse a la celebración del Orgullo LGTBIQ+ de la capital y por "eliminar a personas" de su campaña institucional.

"Es la infinita resistencia de Almeida a acercar ni una pierna a ningún evento, actividad bandera o acto que tenga que ver con el evento más grande que se hace en la ciudad de Madrid año tras año, que es el Orgullo de Madrid", ha expresado este martes ante los medios de comunicación.

Al hilo, ha lamentado que en los últimos siete años "hay sitio y hueco para las misas, los toros, Miami, Cannes", pero "ni un solo hueco en su agenda para acercarse a un solo evento de orgullo LGTBI en la ciudad de Madrid".

"Tiene por delante, a lo mejor no se ha enterado, los Premios MADO, el pregón, la propia manifestación de Orgullo o la presentación de las actividades del año 2026. Tiene un sinnúmero de actividades a las que pueda acercarse", ha insistido Maestre.

Considera la líder de la oposición en el Consistorio que el regidor debe "dejar atrás su infinita resistencia" al colectivo y ha cargoad contra su campaña institucional para este año, que "ha eliminado incluso a las personas".

"Tiene sillas, puestos de chuches, algunos colores, pero lo que no tiene son personas que es exactamente lo que se olvida el Partido Popular cuando gobierna para el colectivo LGTBI", ha subrayado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, que ha instado a Almeida a "acercarse a un solo evento de la mayor manifestación política, social, cultural y económica que se ha hecho" en la capital.