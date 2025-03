Más Madrid condena transformación de Daoiz y Velarde "en centro comercial" al cederle espacio a una marca de cosmética

Cultura justifica que el alquiler por 48 horas "contribuye a financiar la actividad cultural de Madrid"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en Retiro, Nacho Murgui, ha criticado que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida esté convirtiendo la Nave Daoiz y Velarde "en un centro comercial" al ceder espacio a una marca de cosmética privando a la ciudadanía de su uso, cuando es "el principal equipamiento cultural con el que cuenta el distrito" y uno de los más importantes de la ciudad.

"Parece ser que sí hay sitio para las actividades de las marcas comerciales pero sigue sin haber sitio para los vecinos y vecinas del barrio, que tienen cerrado a cal y canto este espacio que hemos pagado durante años con nuestros impuestos, por el que hemos trabajado muchísimo para que sea un centro cultural", ha subrayado Murgui en un comunicado.

La queja de Más Madrid llega por la elección de este emplazamiento por una marca de cosmética para celebrar este miércoles un evento donde presentarán novedades en productos y tendencias y en el que es necesario acceder con entradas.

Desde el área de Cultura, capitaneada por Marta Rivera de la Cruz, han trasladado a Europa Press que se trata del alquiler de un espacio "durante 48 horas" y con cuyos ingresos "se contribuye a financiar la actividad cultural de Madrid".

El edil de Más Madrid ha recordado que la ciudadanía sigue pagando la Nave mediante el convenio del Ayuntamiento con el Teatro Real. Más Madrid no se opone a que el Teatro Real garantice una programación de calidad pero sí rechaza "que se prive del uso de la Nave a los vecinos y vecinas del barrio, que no haya actividades culturales y que esté completamente infrautilizada mientras se cede a las marcas comerciales".

"No entendemos por qué Almeida considera que el uso de estas marcas sí es compatible con la actividad cultural que se supone que tiene que realizar el Teatro Real, pero la actividad cultural de los vecinos no tiene cabida en este espacio, a pesar de que lo pagamos. No lo entendemos y exigimos que haya un giro en esta política y que la Nave vuelva a tener espacio para los vecinos y vecinas del barrio, para sus actividades y, en definitiva, para todos los vecinos y vecinas de Madrid, no sólo para las marcas comerciales", ha exigido Murgui.