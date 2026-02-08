Más Madrid considera un "éxito" el Estatuto Marco y alaba la "valentía" del Ministerio de Sanidad

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, tras una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha considerado un "éxito" la firma del Estatuto Marco y ha alabado la "valentía" del Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, por "hacerse cargo de un estatuto que ningún otro gobierno ha querido anteriormente".

Así lo ha manifestado este domingo en declaraciones a los medios desde la manifestación por la sanidad pública en Madrid, donde ha asegurado que este reglamento traerá "mejoras para los trabajadores".

"Las mejoras de los profesionales van a repercutir de forma directa en los pacientes madrileños, para que no tengamos que ser atendidos por profesionales que llevan detrás de sí una jornada de más de 20 horas. Ninguno de nosotros querríamos hacer un viaje largo en autobús con un conductor que tiene que hacer un trayecto de más de 20 horas. Bueno, pues con esto es lo mismo", ha subrayado.

Ante el desacuerdo por parte del Gobierno regional y de algunos sanitarios que no consideran suficiente esta ley, Bergerot ha admitido que, "como todos los acuerdos, llevan un tiempo", en referencia al margen de mejora del estatuto.

Por su parte, el secretario general del PSOE-Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reiterado su "respeto" ante esas protestas y ha recordado el acuerdo alcanzado por su Ministerio con los sindicatos para la subida salarial de todos los funcionarios públicos.