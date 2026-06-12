Más Madrid cree que proteger Peironcely es "honrar a víctimas" y "garantizar" conocer el episodio para que no se repita

Archivo - Fachada de la casa fotografiada por Robert Capa en Vallecas, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Pilar Sánchez ha destacado que proteger Peironcely, 10 como Lugar de Memoria Democrática es "honrar a las víctimas" de la Guerra Civil y "garantizar" que las nuevas generaciones conozcan ese episodio "para que nunca se repita".

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a la prensa después de que el Gobierno de España haya declarado como Lugar de Memoria Democrática de Peironcely, 10, el edificio de Vallecas en el que el fotógrafo Robert Capa inmortalizó el horror de los bombardeos de la Guerra Civil (1936) sobre Madrid, con una imagen en la que se ven a varios niños ante una fachada devastada por la metralla.

"Hoy es un día importante para la memoria democrática de nuestro país. (...) Proteger Peyronceli 10 es honrar a las víctimas de la guerra y es garantizar que las nuevas generaciones conozcan esa historia para que nunca se repita", ha señalado.

Según la edil, esta declaración "largamente esperada" no llega "por casualidad". "Es el resultado de años de lucha del movimiento vecinal, cultural y memorialista, movimientos que han defendido este edificio frente al olvido y frente a una derecha que hubiera querido derribarlo", ha afirmado.

En concreto, la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) declara como lugar de memoria el edificio de Peironcely 10, el espacio conocido popularmente como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la parcela ajardinada colindante y el Centro Pastoral de San Carlos Borromeo.

Por último, Sánchez ha instado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a recuperar el proyecto que defiende la plataforma #SalvaPeironcely10, un centro de interpretación sobre el episodio de bombardeos aéreos vivido durante la Guerra Civil en Madrid, inmortalizado en la propia fotografía de Robert Capa.