Más Madrid cree que el TS da "un buen rapapolvo" a Almeida por su "engendro de torre" en las cocheras de Cuatro Caminos

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado que el Tribunal Supremo (TS) ha dado "un buen rapapolvo" al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tras la anulación del proyecto urbanístico que contemplaba un "engendro de torre" en los terrenos de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos.

"Otro revés judicial para Almeida, que no para de recibirlos porque no para de firmar ilegalidades y de fomentar pelotazos desde que es alcalde", ha criticado Maestre en declaraciones remitidas a la prensa.

En este sentido, ha señalado que la Justicia "tira por tierra" el proyecto municipal para levantar viviendas tras el derribo de las históricas cocheras de Cuatro Caminos, obra del arquitecto Antonio Palacios. "El Tribunal Superior le pega un buen rapapolvo a Almeida y le dice que de pelotazos urbanísticos ni hablar", ha subrayado Maestre.

Según ha recordado, el tribunal ha tumbado el plan porque la recalificación de los terrenos fue "ilegal", algo que su formación ya advirtió en 2022 cuando el Gobierno municipal modificó el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) para permitir la operación urbanística. "El Tribunal Superior le pega un buen rapapolvo a Almeida y le dice que de pelotazos urbanísticos ni hablar", ha reiterado Maestre.

A su juicio, la decisión judicial frena la construcción de un "engendro de torre de 31 plantas y más de 100 metros de altura", que "solo se justificaba por el intento de incrementar la edificabilidad para hacer más rentable la operación urbanística".

"La lista de desmanes urbanísticos ilegales de Almeida es demasiado larga y se le está haciendo bola. Es el Bernabéu, es el Centro Acuático, son las multas ilegales a las VUT, es el Palacio de los Deportes y ahora también Cuatro Caminos. ¿Qué piensa hacer ahora el alcalde? Porque ya se le ha acabado el chollo de los recursos", ha concluido.