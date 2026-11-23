Archivo - Luces de Navidad desde el autobús Naviluz el primer día de la puesta en marcha del servicio en 2021, a 26 de noviembre de 2021, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado el precio de hasta 20 euros por persona del autobús turístico para contemplar las luces navideñas de la capital, anteriormente conocido como Naviluz y ahora denominado 'City Tour Navidad', al considerar que se trata de una actividad que está "fuera del alcance de mucha gente".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles, donde ha recordado que durante el mandato de Manuela Carmena se hizo un "esfuerzo grande" para que Naviluz fuera un servicio "al alcance de todos los bolsillos".

"Desde luego, una entrada que cuesta 20 euros por persona no lo es. Es un servicio, un espectáculo que está fuera del alcance de mucha gente", ha lamentado Maestre, quien ha considerado que este encarecimiento supone una "pérdida" para los madrileños.

El servicio, que este año ha pasado a denominarse 'City Tour Navidad', lo presta una empresa privada y contempla tarifas generales de 20 euros en temporada alta, según recoge su página web. Los billetes para niños de entre 7 y 11 años cuestan 17 euros, mientras que los menores de siete años viajan gratis. El recorrido, de aproximadamente 50 minutos, parte de la calle Alfonso XII y atraviesa algunas de las principales vías iluminadas de la capital, como Gran Vía, Alcalá y Serrano.

Maestre ha asegurado que el precio del servicio no le sorprende en una ciudad "crecientemente más cara" y ha acusado al Gobierno municipal de celebrar las subidas de precios como una muestra del atractivo turístico de la capital, sin tener en cuenta las dificultades de sus vecinos.

"No me sorprende en una ciudad que no solo es más cara crecientemente, sino a la que el Partido Popular que la gobierna le parece que la subida de los precios es buena porque significa que hay mucha gente que quiere venir aquí, dejando fuera a la gente de aquí", ha reprochado.

Más Madrid ya cuestionó el precio de este servicio las pasadas Navidades. Entonces, su portavoz en funciones, Eduardo Rubiño, criticó que el billete hubiera pasado de costar 2 euros durante el mandato de Manuela Carmena a rondar los 15 euros.

Según recoge la propia página municipal dedicada al transporte turístico, en el que se incluye la ruta navideña, las empresas autorizadas son las encargadas de establecer los horarios, las tarifas y las modalidades de billete, además de encargarse de su comercialización. El Ayuntamiento, por su parte, define los itinerarios y regula y autoriza la utilización del espacio público para la prestación del servicio.