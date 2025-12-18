Más Madrid critica que Almeida muestre "su peor cara" en Cibeles, donde se convierte en "un hincha de fútbol exaltado"

Archivo - El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño, durante una sesión extraordinaria del Pleno Municipal, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha criticado que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida muestre "su peor cara" en el Pleno de Cibeles, con unas formas de "un hincha de club de fútbol exaltado", impropias de un alcalde que "representa a todos los madrileños y madrileñas".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa previa a la última sesión en Cibeles del año, el próximo lunes, donde ha hecho un balance de final de año, que ha resumido en que Almeida "se está cargando lo mejor que tiene Madrid", provocando que muchos madrileños sientan que están "perdiendo la ciudad que amaban y de la que se sentían orgullosos".

Así, Rubiño ha descrito una capital bajo el Gobierno del PP que se ha convertido en "una carrera de obstáculos para la mayoría trabajadora". Entre las barreras, ha citado la falta de plazas en escuelas infantiles, que además "cada vez cuestan más caras", y un transporte público que por las mañanas es "un auténtico desafío" y "una odisea que roba tiempo de vida", con usuarios "hacinados" en los servicios que dependen de las competencias del PP.

El portavoz de Más Madrid ha denunciado además la situación de la vivienda, un derecho que, a su juicio, "está siendo pasto de la especulación" y de un proyecto que lo convierte "en un activo financiero". En este sentido, ha criticado un modelo de ciudad orientado a convertirse en "un parque temático para la gente que viene de fuera", saturado y "completamente inasequible" para quienes viven en Madrid, lo que ha definido como "el legado que están dejando los años del PP".

Frente a ello, Rubiño ha reivindicado "un Madrid para los madrileños", para todos los que viven en la ciudad "vengan de donde vengan", como "una ciudad abierta que acoge".

Sin embargo, ha sostenido que el proyecto del PP beneficia "a una oligarquía muy concreta", que permite que "roben la ciudad" para transformarla en un modelo que, según ha señalado, "se parece más al Miami, que le gusta tanto a (Isabel Díaz) Ayuso y Almeida, que no paran de mirarse en ese espejo, pero que es una ciudad de las ciudades con mayor desigualdad en el mundo".

Asimismo, ha acusado al alcalde de haberse "deslizado hacia las ideas más radicales de Vox" y de ser un ejemplo de cómo el PP "está siendo colonizado por la ultraderecha".

"Le hemos visto atacar directamente de manera frontal los derechos de las mujeres con esa propuesta con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y le hemos visto también negar el genocidio en Gaza por su incapacidad y su inhumanidad cuando le pedimos algo tan sencillo como que condenara la terrible matanza que estaba perpetrando el Estado de Israel en Palestina", ha expuesto.