Más Madrid critica a Ayuso por usar "los recursos de todos los madrileños" para "sufragarse su tren de vida"

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional para "ayudar en la reconstrucción - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Más Madrid Marta Carmona ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "utilizar los recursos de todos los madrileños para sufragarse un tren de vida que nunca habría podido pagarse con su propio dinero", acusándola de usar la Administración para comprar "una vivienda de lujo en su barrio favorito".

"Está claro que Ayuso está triste porque le hayamos chafado el irse a vivir de gratis en un ático de más de seis millones de euros", ha manifestado Carmona en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, donde ha subrayado que esta información ha trascendido por la prensa, que ha "desvelado este escándalo".

La diputada de Más Madrid ha recriminado también a la presidenta regional que use "los fines de semana" el chalet en Rascafría que la Comunidad compró el verano pasado. "Ayuso hace esto y se puede permitir reírse en la cara de los madrileños porque se cree impune", ha añadido.

Así, Carmona ha aseverado que Más Madrid llegará "hasta el final" del asunto y exigirá "todas las responsabilidades políticas y legales" al respecto de la compra de un inmueble que no ven "ética", pero que además "no parece nada legal".

PIDEN UNA FISCALIZACIÓN DE PLANIFICA MADRID

En este sentido, Más Madrid ha solicitado a la Cámara de Cuentas una inspección de la empresa pública Planifica Madrid Proyectos y Obras M.P.,S.A., a través de la cual la Comunidad de Madrid realizó la compra del "aticazo" en Chamberí.

Según la diputada Marta Lozano, esta transacción "solo es posible porque han inutilizado los órganos de fiscalización y control". "La Cámara de Cuentas nunca ha realizado una fiscalización de Madrid Planifica. La solicitamos", ha señalado en sus redes sociales.