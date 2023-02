Más Madrid defiende comisión de investigación por A-5 donde Mixto ve "ruido" y PSOE no quiere judicializar la política

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Más Madrid planteará en el Pleno de este martes la constitución de una comisión de investigación por los contratos de soterramiento de la A-5 mientras que el Mixto solo ve en esto "ruido" y el PSOE insiste en no querer judicializar la política. A 24 horas de la sesión plenaria parece que las cuentas no salen para sacar adelante esta moción de urgencia.

La Fiscalía contra la Corrupción ha abierto diligencias de investigación, que no supone imputación alguna, contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por la adjudicación del contrato para la redacción del soterramiento del Paseo de Extremadura-A5.

Así consta en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Fiscalía comunica que por decreto se ha procedido a la apertura de las diligencias de investigación en virtud de la denuncia presentada por la concejala independiente del Grupo Mixto Marta Higueras en relación con presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita en relación a la adjudicación de dicho contrato.

La portavoz adjunta de Más Madrid, Pilar Sánchez, ha centrado sus explicaciones en los contratos para el proyecto de soterramiento de la A-5 por 3 millones de euros y otro de 280.000 euros para la supervisión de proyectos integrales en la M-30.

"En ambos se siguió el mismo modus operandi: Carabante adjudicó un contrato a la empresa en la que trabaja su hermano, luego se abstuvo, el alcalde lo aceptó y la adjudicación final de ese trabajo la hizo Inmaculada Sanz", ha descrito la concejala.

"ALMEIDA ES EL ALCALDE DE LOS CHANCHULLOS"

A lo que suma que "no aparece en el Portal de Transparencia porque no quieren que públicamente se conozca la vinculación". "Los escándalos no paran de salpicar a Almeida", ha acusado la portavoz adjunta de Más Madrid, que ha definido al primer edil como "el alcalde de los líos, de los chanchullos".

En el principal grupo de la oposición ven "motivos de sobra para que se ponga en marcha esta comisión" después de que hayan solicitado toda una serie de datos al Gobierno "y no los han facilitado", concretamente los de ejecución de contratos.

"Entendemos que la única vía que nos queda es la comisión de investigación", ha esgrimido Sánchez, que ha justificado que la pidan ahora porque "es cuando se ha producido" el paso de Fiscalía. "No podemos mirar en otra dirección. Es urgente", ha argumentado la edil, que cree que para que la comisión funcionara se necesitaría "voluntad política".

En todo caso creen que daría tiempo a que trabajase antes de que finalice el mandato dado que no es un asunto complejo y solo habría que citar a Almeida, Carabante "y dos o tres personas más".

EL MIXTO SE DESMARCA DE COMISIONES "DE PASTELEO"

Desde el Grupo Mixto Luis Cueto ha recordado que su compañero José Manuel Calvo fue "el primero que denunció estos contratos en la comisión de Medio Ambiente" para distanciarse, a renglón seguido, de la denuncia presentada por su compañera de Grupo. "No fuimos informados", ha aclarado en rueda de prensa.

En este momento piensan en la abstención ante la moción de urgencia de Más Madrid porque no están "nada seguros de que, más allá del desgaste, vaya a dar luz" y creen que los datos se pueden obtener vía petición de información. En todo caso ven "algo de sombra electoral".

Cueto ha insistido en que esta comisión solo podría aportar "ruido" y ellos son partidarios "de que la Fiscalía actúe". Calvo, por su parte, ha reclamado que las comisiones sirvan para algo y no "de pasteleo", como cree que pasó con la de investigación por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con un informe final "que solo sirvió para salvar la cara al Gobierno".

"MUCHO RUIDO PERO NO MEJORA LA VIDA DE LOS CIUDADANOS"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mar Espinar, ha trasladado a la prensa que estuvieron analizando la documentación y no vieron indicios de delito para, a continuación, alertar de que "no se puede estar permanentemente judicializando la política".

"Si ves indicios vas a Fiscalía", ha resumido, después de apostillar que sí se pudo producir "cierta incompatibilidad", con independencia de que Carabante finalmente no votara en ese consejo.

La edil ha rechazado la judicialización de la política, que solo genera "mucho ruido pero no mejora la vida de los ciudadanos". "Y a los políticos nos redirige a determinados temas que no es por lo que nos pagan sino para hacer la vida más fácil y cómoda". El PSOE, a priori, se abstendrá.