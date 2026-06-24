Más Madrid denuncia al Ayuntamiento ante AEPD por no anonimizar datos personales de trabajadoras de escuelas infantiles

Nueva concentración de las trabajadoras de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.- EUROPA PRESS

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Más Madrid ha presentado este miércoles una denuncia contra el Ayuntamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por no anonimizar los datos personales de trabajadoras de escuelas infantiles en los recursos de reposición facilitados a las empresas privadas que las gestionan.

La portavoz, Rita Maestre, firma la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, con la huelga que mantienen las educadoras infantiles empleadas en la red de escuelas municipales desde el 7 de abril como telón de fondo, una protesta para reclamar "mejoras salariales, reducción de ratios y reconocimiento profesional", como indica Más Madrid en el escrito.

Ante la aprobación por los concejales-presidentes de los distritos de prórrogas de los contratos para la prestación del servicio educativo en las escuelas, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), las trabajadoras afectadas y diversos sindicatos presentaron recursos de reposición ante las Juntas, "suscritos por un número significativo de educadoras que hacían constar, como no puede ser de otro modo, sus datos identificativos, esto es, nombre completo, número de documento nacional de identidad y domicilio a efectos de notificaciones".

Las Juntas de Distrito tramitaron esos recursos de reposición, "comunicaron o dieron acceso a los documentos íntegros, sin anonimización de los datos personales de las firmantes", con destino a las empresas privadas que gestionan las escuelas infantiles municipales, "las empleadoras directas de las trabajadoras firmantes de los recursos".

Como consecuencia, "diversas trabajadoras han sido objeto de presiones por parte de sus empleadores, quienes han podido identificarlas individualmente como firmantes de los recursos de reposición gracias a los datos recibidos del Ayuntamiento. Esta circunstancia ha sido denunciada públicamente por la PLEI", recoge la denuncia de Más Madrid.

Maestre remarca en la denuncia que los datos personales comunicados fueron recabados por el Ayuntamiento de Madrid en el marco estricto de un procedimiento administrativo de impugnación de actos de la Administración local, cuya finalidad era "comprobar la legitimación de los recurrentes para interponer dichos recursos de reposición, sin que la remisión de ellos a las empresas adjudicatarias ampare la comunicación de esos datos".

"EL AYUNTAMIENTO DEBIÓ SER SUMAMENTE CAUTELOSO"

"El Ayuntamiento debió ser sumamente cauteloso al remitir los recursos de reposición a las adjudicatarias del servicio debiendo haber anonimizado o seudonimizado los datos de sus trabajadoras, vulnerando de ese modo el principio de minimización y el deber de reserva", ha alegado el principal grupo de la oposición.

La denuncia interpuesta ante la Agencia reside en que la comunicación de los datos personales de las trabajadoras firmantes de los recursos de reposición y facilitados a las empresas concesionarias "constituye un tratamiento con una finalidad radicalmente distinta e incompatible con aquella para la que fueron recogidos".

Más Madrid pide a la Agencia Española de Protección de Datos que inicie de oficio actuaciones de investigación y que requiera al Ayuntamiento de Madrid que aporte información detallada sobre la base jurídica invocada para la comunicación de los datos personales de las trabajadoras a las empresas concesionarias, los sistemas de acceso a los expedientes de recursos de reposición y los terceros que han tenido acceso a los mismos, además de las medidas técnicas y organizativas implantadas para evitar comunicaciones no autorizadas de datos en el marco de procedimientos administrativos.

ALMEIDA DEFIENDE QUE ES UNA CUESTIÓN "PROCESAL"

Preguntado por esta denuncia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que se trata de una cuestión jurídica y ha acusado a Más Madrid de generar "ruido" y de "hacer perder el tiempo" a la Agencia Española de Protección de Datos.

"Si hay una persona que presenta un recurso de reposición, la parte contra la que se presenta el recurso de reposición tiene derecho a saber quién es esa persona desde el punto de vista de la legitimación", ha sostenido el regidor en declaraciones a los medios tras el acto de los reconocimientos de la Policía Municipal.

Almeida ha insistido en que, cuando se presenta un recurso de reposición contra un determinado trámite o procedimiento, la parte afectada debe conocer quién lo interpone para poder valorar "la legitimación de esa persona para poder recurrir". "No hay absolutamente nada más que eso", ha zanjado.

El alcalde sospecha que la Agencia Española de Protección de Datos dará a Más Madrid un "revolcón de campeonato" y ha planteado que la cuestión es "tan sencilla" como preguntar a Maestre si, cuando se presenta un recurso, una parte interesada "no tiene derecho a saber quién lo ha presentado". "Esto es un Estado de derecho", ha concluido Almeida, tras acusar a la líder de la oposición en Cibeles de buscar "titulares" con esta cuestión.