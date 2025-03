Más Madrid denuncia "censura" de la obra 'Malditas de Dios' en Auditorio Paco de Lucía y Ayuntamiento niega cancelación

El Consistorio asegura que "había programada otra actividad" y que se le ofreció otro centro cultural del distrito

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha tachado de "censura" la cancelación de la obra de teatro 'Malditas de Dios', de la compañía 12 canciones, en el Auditorio Paco de Lucía del distrito de Latina y ha asegurado que "ya había sido acordada una fecha".

La formación que lidera la oposición en el Consistorio preguntará este jueves en el Pleno de Latina, que se celebrará a las 18 horas, los motivos de su suspensión. La obra teatral se centra en las acciones que realizó el Patronato de Protección a la Mujer del Franquismo.

"No es la primera vez que ocurre en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y nos tememos que no será la última. Cuando al alcalde y a sus concejales no les gusta la temática de una obra de teatro van y la censuran. En pleno siglo XXI, el PP sigue censurando y prohibiendo obras o documentales porque no les gustan", ha criticado la concejala de Más Madrid Carolina Elías en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha cargado contra "estas prácticas propias de una dictadura y no de una democracia". Ha subrayado que es "un escándalo" que el concejal-presidente de Latina, Alberto González, "haya suprimido la representación de una obra que habla sobre el Patronato de Protección a la Mujer, que era un férreo control y que castigaba a las mujeres que no respondían al concepto de entonces de buena mujer".

"Es una obra que recupera la memoria de las grandes olvidadas de nuestro país durante el Franquismo y que el PP de hoy pretende volver a meter en un cajón. No lo vamos a permitir, ni nos vamos a callar. La cultura significa libertad, creación, democracia y pluralidad, pero el PP de Almeida la confunde con la censura propia de la dictadura", ha defendido Elías.

AYUNTAMIENTO NIEGA "CANCELACIÓN"

Fuentes municipales han detallado a Europa Press que el Ayuntamiento "no ha cancelado la representación" y han señalado que la compañía teatral cuenta con una cesión gratuita de espacio en uno de los centros culturales del distrito de Latina para sus ensayos.

"A cambio de dicha cesión, la compañía se compromete a realizar una función sin cargo. En el marco de la elaboración de la programación cultural del distrito, se solicitó a la compañía su disponibilidad con el objetivo de evaluar la viabilidad de su inclusión en la programación cultural del distrito. La compañía manifestó su disponibilidad para un día concreto en el que ya se encontraba programada otra actividad en ese espacio", han explicado.

Las mismas fuentes han subrayado que "se ofreció" a la compañía la posibilidad de realizar la actividad en "otro de los centros culturales del distrito", así como otras fechas alternativas. "Propuestas que no fueron aceptadas por su parte", han añadido.