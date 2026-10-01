Más Madrid dice que Ayuso "no es nadie" para dar ultimátum a acampada y Vox cree que aguantará "lo que quiera Sánchez"

Tiendas de campaña durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Oso y el Madroño ha amanecido vallado, como anunció el alcalde de Madrid para evitar la vandalización del monumento, en el corazón - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no es nadie" para dar un ultimátum a la acampada por la Vivienda en Sol tras haber anunciado que pedirá cautelarísimas a la Justicia para su desalojo, mientras que Vox cree que el asentamiento aguantará "lo que quiera" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo han planteado las portavoces de las formaciones Manuela Bergerot (Más Madrid) e Isabel Pérez Moñino (Vox) en los pasillos de la Asamblea después de que Ayuso haya explicado este recurso contra la "inacción" de la Delegación ante la acampada impulsada por el Sindicato de Inquilinas que domina la Puerta del Sol desde el pasado sábado.

"Tiene que ser muy duro ver una acampada por el derecho a la vivienda desde el despacho cuando lo que esperabas era ver la casa de tu madre desde la terraza del ático, pero la democracia es así", ha lanzado Bergerot, quien ha afirmado que durará "el tiempo que decidan" los "miles de jóvenes que la están levantando".

Ha recordado que su formación este miércoles envió unas consideraciones a la Delegación contra el requerimiento de desalojo en 48 horas que mandó la Comunidad este martes. En ellas Más Madrid pidió que se protegiera a la acampada y planteaba la "ilegalidad" de la petición del Ejecutivo regional por ir "contra los derechos fundamentales de reunión y manifestación".

Por su parte, Moñino ha afirmado que la acampada "está ahí" porque "el Gobierno de Sánchez quiere que esté ahí". " Precisamente para que no se hable de otras cuestiones como por ejemplo la acampada de la playa del trampolín o las corruptelas que rodean al Gobierno de España", ha lanzado.

La portavoz de Vox ha cuestionado "cuál fue el derecho de reunión" en las manifestaciones en Ferraz. "Porrazos, antidisturbios ahí sí que actuó el gobierno de España", ha zanjado, tras augurar que no se desalojará Sol "por muchos recursos que se pongan".