Más Madrid dice que Ayuso es quien "dejó tirada" a la exedil de Móstoles y que se "esconde" detrás de Serrano

Archivo - La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es quien "dejó tirada" a la exedil de Móstoles que ha acusado al alcalde, Manuel Baustista (PP), de acoso laboral y sexual y cree que la mandataria se "esconde" detrás del secretario general del PP, Alfonso Serrano.

"Esto es un escándalo. Estamos viendo a los escuderos de la presidenta yendo contra una víctima de acoso por tierra, mar y aire. Ayuso le encargó tapar el caso a Ana Millán y ahora saca a Alfonso Serrano a morder para protegerse a sí misma", ha afirmado la portavoz regionalista en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras la rueda de prensa de Serrano.

En esa intervención del 'popular' ha informado este viernes de que estudiará las acciones legales necesarias contra la exconcejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal".

Bergerot ha afirmado que fue Ayuso quien "dio todas las órdenes y quien dejó tirada a una compañera de partido que pidió ayuda ante un abuso de poder". "No hay nada más cobarde que esconderse detrás de otros para no dar la cara. Isabel Díaz Ayuso debe dar explicaciones urgentemente", ha rematado.