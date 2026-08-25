Más Madrid dice que la capital está "sucia y maloliente" y Gobierno municipal replica que las quejas están "en mínimos"

Archivo - Más Madrid afirma que las ciudad "huele mal" y está "sucia", y afirma que los vecinos han "inundado" con 42.000 quejas al Ayuntamiento de Almeida frente a su "abandono" - PSOE MADRID - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha denunciado este martes que Madrid está "sucio" y "huele mal", mientras que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido que las quejas y reclamaciones se encuentran en "mínimos históricos".

"Madrid huele mal, Madrid está sucio y las vecinas y vecinos han inundado de quejas al Ayuntamiento de Almeida con toda la razón", ha afirmado Gómez en declaraciones remitidas a la prensa, en las que ha asegurado que los madrileños han presentado desde junio "más de 42.000 avisos por falta de limpieza en calles y zonas verdes", casi tantos como durante los cinco meses anteriores juntos.

Según la edil de Más Madrid, Puente de Vallecas, Centro, Ciudad Lineal, Latina y Carabanchel son los distritos que encabezan estos avisos. Gómez ha recordado que han transcurrido diez meses desde el anuncio del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de un plan de choque para mejorar la limpieza en la capital.

A su juicio, aquel anuncio fue "un bluf más de Almeida", ya que la ciudad ha continuado durante este tiempo "abandonada, sucia y maloliente". Además, ha advertido de que los problemas se han agravado durante el verano como consecuencia de las altas temperaturas.

"Las calles están llenas de mugre y huelen mal, pero el Ayuntamiento no actúa", ha reprochado la concejala, quien ha exigido al Gobierno municipal una "campaña extraordinaria de choque" para limpiar las calles y un "refuerzo real" de las plantillas antes del comienzo del curso escolar. "Las vecinas y vecinos exigen lo que merecen y lo que pagan con sus impuestos: una ciudad limpia", ha concluido Gómez.

CARABANTE DISTINGUE ENTRE AVISOS Y RECLAMACIONES

Frente a estas críticas, Carabante ha defendido el incremento presupuestario destinado a los servicios de limpieza desde la entrada en vigor de los nuevos contratos municipales en 2021, especialmente en los distritos del sur.

El delegado ha cifrado en un 45% el aumento medio del presupuesto, con incrementos superiores al 50% en distritos como Usera, San Blas-Canillejas y Carabanchel.

Carabante ha acusado a la izquierda de confundir los avisos ciudadanos con las quejas y reclamaciones formales. En este sentido, ha explicado que el sistema de avisos permite a los vecinos comunicar de manera "eficaz, fácil y sencilla" las incidencias para que el Ayuntamiento pueda resolverlas.

"El mejor indicador para conocer si la limpieza está funcionando o no son las reclamaciones y las quejas", ha sostenido en declaraciones a los medios desde la Villa de San Miguel, antes de señalar que estas se encuentran cerca de la mitad de los niveles registrados en 2018, cuando gobernaba Ahora Madrid.

También ha asegurado que el indicador de limpieza se sitúa en su mejor registro, por lo que el Gobierno municipal está "razonablemente satisfecho" con los estándares actuales, aunque ha admitido que todavía existe margen de mejora.

"¿Estamos plenamente satisfechos? No, porque siempre tenemos que tener ambición por mejorar los servicios públicos", ha manifestado Carabante, quien se ha comprometido a seguir reforzando los recursos humanos y económicos y a mejorar la gestión para hacerla "más eficaz y eficiente".

EL AUMENTO DE AVISOS ES "UNA BUENA NOTICIA"

Preguntado por qué aumentan los avisos si existen menos problemas de limpieza, el delegado ha atribuido esta subida a que los ciudadanos disponen ahora de mecanismos más accesibles, incluida una aplicación móvil, para ponerse en contacto con la Administración.

También ha indicado que los madrileños utilizan más este sistema porque comprueban que el Ayuntamiento reacciona y resuelve las incidencias comunicadas.

"Yo creo que es una buena noticia que los avisos se incrementen y, sobre todo, que las quejas y las reclamaciones se reduzcan", ha manifestado Carabante, para insistir en que estas últimas son el indicador que debe utilizarse para valorar el funcionamiento del servicio.

Sobre la petición de Más Madrid para aumentar las unidades de limpieza, el delegado ha señalado que el Ayuntamiento activa servicios de refuerzo durante el verano desde 2021 y cubre las vacaciones y bajas de los trabajadores.

Asimismo, ha recordado que a comienzos de año se pusieron en marcha brigadas distritales con 300 trabajadores adicionales, a disposición de los concejales de distrito, con el objetivo de acercar la gestión y permitir una respuesta más rápida ante las incidencias.

Carabante ha considerado que este refuerzo está siendo "eficaz" porque las quejas y reclamaciones continúan reduciéndose. "Si los madrileños y los visitantes se quejan y reclaman cada vez menos por el servicio de limpieza, es que vamos bien", ha afirmado, aunque ha reiterado que el Ayuntamiento debe continuar mejorando el servicio.