Más Madrid dice que la Justicia "no se comporta igual para todos" tras el archivo de la causa de Miguel Ángel Rodríguez

La portavoz de Mas Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que la Justicia "no se comporta igual para todos" después de conocerse el archivo de la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por presunta revelación de datos personales de periodistas.

"La verdad es que es inevitable pensar que la justicia no se comporta igual para todos", ha planteado a los periodistas en los pasillos de la Cámara de Vallecas después del Pleno extraordinario que ha aprobado la ley del concebido no nacido.

Bergerot ha afirmado que Rodríguez "es uno de los personajes más tóxicos de la política española" y ha augurado que le van a sacar "de las posiciones de poder ganándole las elecciones a su jefa".

La jueza de Instrucción número 25 de Madrid ha archivado la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por la difusión de los nombres y una fotografía de dos periodistas de 'El País' en un chat de medios al concluir que no existen indicios suficientes de dicha comisión.

La jueza Raquel Robles González entiende que, tras la instrucción practicada, "no han quedado suficientemente acreditados los hechos imputados" y acuerda el archivo provisional al amparo del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por el PSOE y de la querella interpuesta por Ediciones El País y los periodistas afectados.

En concreto, los dos periodistas sostenían que Rodríguez pudo incurrir en dicho delito tras remitir en marzo de 2024 a un chat un mensaje acompañado de una fotografía de ambos reporteros, a los que acusaba de acosar a los vecinos de la presidenta madrileña. Los denunciantes mantenían que esos datos procedían de agentes de la Policía Nacional encargados de la escolta de la dirigente madrileña.