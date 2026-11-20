Archivo - Imagen de recurso la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (d), y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (i), durante una concentración - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, echó de menos anoche a la líder del Frente Amplio, Ada Colau, en el debate 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha afirmado que percibe en esta campaña hacia el 29N que crece "cada día" la movilización del voto de izquierdas.

Así lo ha planteado a los medios de comunicación desde la concentración de este viernes de los docentes en huelga. "Lo que se demostró ayer es que las políticas de izquierda que mejoran la vida de la gente han venido por nuestro espacio político y que sin Ada Colau eso no va a ser posible", ha asegurado Bergerot.

Preguntada por la recta final de la campaña electoral, ha aseverado que los siete días que quedan "son para dejarse la piel" y llegar "a cada rincón" para demostrar que sus candidatos y sus propuestas son las que "van a permitir una España de progreso, de derechos y de futuro".

"Los españoles tenemos claro la España que queremos, que es una España de derechos, que es una España de progreso y que es una España donde nadie se quede atrás", ha afirmado Manuela Bergerot. Ha defendido que se está viendo como "la movilización del voto progresista crece cada día" y que en cada lugar al que van ven "gente movilizada" y "peleando por el país" que quieren.