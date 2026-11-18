Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid enmendará a la totalidad los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2027 por ser la "tumba de los servicios públicos", "no atender las necesidades reales y sociales" de la región y por insistir en "darle todos los privilegios a los ricos mientras renuncia a recaudar".

Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación la portavoz regionalista, Manuela Bergerot, en la sede del partido, donde ha afirmado que estas Cuentas, que rozan los 33.000 millones, no atajan la "intolerable" espera sanitaria en el centro de salud mientras "se le derivan 8.000 millones de euros al Grupo Quirón" o que destinan un 11,3% a Atención Primaria en vez del 25% "que recomienda la Organización Mundial de la Salud".

Estas Cuentas tampoco hacen frente, sostiene, a los problemas de las aulas y que "siguen convirtiendo" a la región en la comunidad autónoma de España que "menos invierte por alumno". "Esto quiere decir que son unos presupuestos de un Gobierno que insiste en no escuchar a una huelga educativa indefinida que está poniendo encima de la mesa todas las carencias de la educación pública madrileña", ha lanzado, tras defender que que se está "socavando una de las instituciones democráticas más importantes, que es la educación pública".

Bergerot ha vuelto a afirmar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "insiste para el Madrid de los áticos y no para el Madrid de los barrios". Entiende que los Presupuestos inciden en volver la región capital de una de las principales economías europeas en un "paraíso fiscal para los ricos y un desierto para la clase media y trabajadora".

"Cuando lleguemos a la Puerta del Sol, vamos a investigar, vamos a pedir una auditoría, vamos a exigir responsabilidades y, si hay irregularidades, vamos a exigir la devolución de hasta el último euro que se ha llevado Quirón de la Sanidad Pública Madrileña", ha remarcado.