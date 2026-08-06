Más Madrid espera una condena contra Piquet tras "instigar el racismo" y reclama "responsabilidades políticas" de Ayuso

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, espera una condena contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, tras "instigar al racismo" y ha reclamado "responsabilidades políticas" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha pedido ante los medios de comunicación en la sede del partido después de que el juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares haya propuesto juzgar a Piquet por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos en el marco de la investigación sobre la filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes.

"Para vergüenza de todos los alcalaínos se va sentar en el banquillo", ha planteado Bergerot, quien considera que este presunto delito de infidelidad se cometió para "hostigar el racismo".

Considera que este movimiento estaba auspiciado por el objetivo de Ayuso de "morderle los votos a Vox" y que para ello les vale "instigar el racismo" con tal de "favorecer" a la presidenta regional.

"Espero que la Justicia tenga una condena para Judith Piquet, pero también tiene que haber una responsabilidad política por parte de Isabel Díaz Ayuso, porque es ella en última instancia la beneficiada de este presunto enaltecimiento del racismo contra una población que en estas circunstancias es la más vulnerable", ha rematado.