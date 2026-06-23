Más Madrid estudiará "todas las alianzas" para las elecciones de 2027 cuando "se abra" el ciclo electoral

Archivo - (I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; la ministra de Sanidad, Mónica García; y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; visitan a la pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2026, - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha señalado que su formación estudiará "todas las alianzas" para las elecciones de 2027 cuando se inicie el ciclo electoral, que actualmente "no está abierto y no está sobre la mesa".

Lo ha expresado este martes a los medios de comunicación, acompañada por la líder de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, en el edificio de grupos municipales, donde ha recalcado que el proyecto que "siempre han defendido" es Más Madrid.

"El ciclo electoral no está abierto y, por lo tanto, las alianzas electorales con una u otra fuerza no están sobre la mesa, pero como saben, nosotros estudiaremos, como lo hicimos en el 2023, todas las mejores fórmulas para poder ganar ayuntamientos y la Comunidad de Madrid", ha aseverado.

Al ser preguntada por la candidatura de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en las elecciones autonómicas, Bergerot ha recalcado que desde su partido "no opinan" de las decisiones de otras organizaciones.

"Defendemos esa receta que estamos viendo en el resto del país, que son esas izquierdas territoriales existentes en su territorio y que ya están consolidadas a través de la confianza de sus vecinos y de sus vecinas, en este caso de todos los madrileños y madrileñas que saben que Más Madrid es la única fuerza de izquierdas que le puede hacer frente al Partido Popular de (José Luis Martínez) Almeida y al Partido Popular de (Isabel Díaz) Ayuso", ha subrayado.

Asimismo, Bergerot ha insistido en que defienden "una comunidad política" procedente de una "mayoría social" que existe en la región, "que vive de su esfuerzo y de su trabajo, no de las rentas y de las comisiones", con el fin de gobernar en "el Ayuntamiento de Madrid y en la Puerta del Sol".