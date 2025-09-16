Más Madrid exige a Ayuso y Almeida dejar de ser "cómplices de la masacre" en Gaza: "Cada vez se quedan más solos"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, interviene durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha exigido este martes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que dejen de ser "cómplices de la masacre" en Gaza, y ha sostenido que "cada vez se quedan más solos" en su defensa de las acciones de Israel.

Así lo ha expresado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que una comisión de investigación de la ONU haya concluido que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, después de examinar los abusos perpetrados en el marco de la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023 y que sigue abierta a día de hoy.

"Son Ayuso y Almeida los que cada vez se quedan más solos, convirtiéndose en la gran vergüenza de un país que está demostrando una vez más que está del lado de la paz y la humanidad. Madrid no perdonará la complicidad con los genocidas. Ni el apoyo entusiasta a Israel de Ayuso, ni la equidistancia miserable de (Alberto Núñez) Feijóo, está a la altura de lo que espera el país. La derecha debe dejar de ser cómplice de esta masacre y en el futuro no podrán decir que no sabían", ha lamentado la portavoz de Más Madrid.

En esta línea, ha defendido que cuando se bombardea sistemáticamente todo un territorio, hospitales, colegios y tiendas de campaña incluidas, es "genocidio", al igual que cuando se condena deliberadamente a la hambruna a toda la población de Gaza. "Cuando las niñas y los niños se convierten en objetivo militar por el mero hecho de ser palestinos, es genocidio. Y cuando los líderes de Israel hacen planes en público para vaciar Gaza de gazatíes y montar un resort turístico sobre los escombros de sus casas, hay evidentemente genocidio", ha trasladado.