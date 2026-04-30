Más Madrid exige a Ayuso que explique "10 días en México" que parecen "vacaciones a un parque temático de la derecha"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que explique sus "10 días en México" que atendiendo a su agenda parecen "vacaciones pagadas a un parque temático de la derecha".

Así ha reaccionado la portavoz regionalista en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse este nuevo viaje institucional que arrancará este domingo.

El objetivo es, según ha trasladado el Ejecutivo regional, "intensificar" las relaciones económicas y culturales a través de una agenda que le llevará a Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, y Riviera Maya.

Bergerot ha destacado que Ayuso cruza el Atlántico para que "solo la reciban la alcaldesa de un distrito de Ciudad de México y la gobernadora de una Estado con un millón y medio de habitantes, ambas de partidos conservadores".

"Es incomprensible que Ayuso visite Ciudad de México en viaje institucional y ni siquiera tenga una reunión con su jefa de Gobierno, pero bueno, eso significaría reunirse con una política de izquierdas y actuar como la representante de una institución y no de una agenda ideológica", ha lanzado la portavoz regionalista.

La presidenta de México es Claudia Sheinbaum con quien ha tenido varios cruces dialécticos referidos, entre otros, por la conquista de América, al entender la mexicana que Ayuso tiene una visión "de imperio" sobre el país norteamericano a lo que respondía la presidenta madrileña que Sheinbaum tiene una visión de "dividir y enfrentar todo".

Para Manuela Bergerot este viaje de Ayuso "parece unas vacaciones pagadas" y ha destacado el "homenaje religioso a Hernán Cortés" que forma parte de la agenda. "Si quiere irse de vacaciones a México, Ayuso debería pagárselo de su bolsillo y esperar al verano", ha zanjado.

LA AGENDA DE AYUSO

Entre sus actos destacan cuatro encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos y reuniones con compañías internacionales de construcción y restauración --CEMEX y Alsea--.

Díaz Ayuso recibirá en una sesión solemne la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, cuyo Cabildo le hará entrega de las Llaves de la ciudad y un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad.

Asimismo, tendrá un almuerzo institucional con los gobernadores de los Estados de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato y una reunión con la alcaldesa de Cuauhtémoc.

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistirá también a actos académicos con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad y el Instituto Tecnológico de Monterrey.

En Aguascalientes acudirá a la celebración del Día de Madrid en el estand de la región instalado en la 198º Feria Nacional de San Marcos, una cita anual enfocada en la cultura donde la Comunidad de Madrid es invitada de honor.

La agenda institucional de Díaz Ayuso también incluye su asistencia a un acto en honor al conquistador Hernán Cortés en la catedral Metropolitana de México, a la Gala de los Premios Latino de Cine en Xcaret Riviera Maya, la vista a la Basílica de Santa María de Guadalupe o un encuentro con los representantes de las 14 casas regionales de España en México.