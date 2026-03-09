Más Madrid exige a Ayuso y Zarzalejo la condena del "ataque fascista" contra material reivindicativo del 8M en la UCM

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y la ministra de Sanidad, Mónica García, atienden a los medios antes del inicio de la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que condenen el "ataque fascista" contra material reivindicativo por el Día Internacional de la Mujer (8M) en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociología y la de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Lo ha pedido la líder del Grupo Parlamentario, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Era este domingo cuando la UCM denunciaba que una treintena de personas con el rostro cubierto y encapuchados habían accedido al recinto.

En un comunicado, los decanatos de estas facultades, cargaban contra los "graves destrozos" y la quita de carteles relacionados, sobre todo, con el 8 de Marzo. Por contra intentaron colocar una pancarta con el símbolo del a Falange con el lema 'Rechaza el feminismo, abraza la feminidad'.

Ante ello, Bergerot ha cargado contra este "ataque fascista" y contra el silencio de la presidenta y la consejera del ramo. " Está más preocupada por reunirse con un alcalde del Partido Popular en Nueva York y apoyar a los pro israelitas", ha afeado, esperando que al menos haya "alguna palabra de condena" en el Pleno del jueves, que incluye en su orden del día la comparecencia de la consejera de Educación.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha defendido que " la universidad tiene que ser un espacio de libertad donde todas las personas puedan ir allí y defender sus ideas".

"Libertad de expresión, por supuesto, que hay que ejercer de forma pacífica y de forma respetuosa porque, si defendemos que la universidad tiene que ser ese ámbito de libertad, creemos que no puede haber nunca violencia por parte de nadie", ha lanzado.