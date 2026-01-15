Más Madrid exige la dimisión de Ossorio tras los fallos del TC contra el "veto" de la Mesa a iniciativas de la oposición

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, durante un pleno de la Asamblea de Madrid. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido este jueves la dimisión del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, tras los fallos del Tribunal Constitucional contra el "veto" de la Mesa, con mayoría del PP, a iniciativas de la oposición.

Así lo ha trasladado la portavoz de la formación regionalista en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que afirma que el órgano rector del parlamento autonómico ha "actuado como parte" y "mano protectora" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Este miércoles el Tribunal de Garantías anulaba el rechazo de la Mesa a iniciativas de Más Madrid: una comisión de investigación en la Cámara de Vallecas sobre contratación sanitaria durante la pandemia, una Proposición No de Ley (PNL) que pedía la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; siete peticiones de comparecencia de este cargo; y una PNL sobre colaboración público-privada sanitaria. Este jueves informaba también de que hacía lo propio con cinco iniciativas sobre Rodríguez presentadas por el PSOE y tumbadas por la Mesa.

"El control de Ayuso sobre las instituciones no solo es autocrático, sino que también es inconstitucional. El Tribunal Constitucional va a obligar a la Asamblea de Madrid a cumplir la ley, a respetar los derechos políticos de la oposición", ha advertido la portavoz de la formación regionalista, quien considera que eso se traducirá en que el jefe de Gabinete de la presidenta vaya a tener que comparecer en la Cámara de Vallecas y que los diputados podrán "votar su reprobación" --en formato de PNL no vinculante--.

Considera Manuela Bergerot que la permanencia de Ossorio al frente de la Mesa es "incompatible con una democracia funcional" y cree que es el momento de que acabe "la apisonadora del PP en el parlamento de todos los madrileños". "Se acabaron los vetos de Ayuso por la mano ejecutora de Ossorio. Se acabó desechar comisiones de investigación por capricho del presidente de la Asamblea", ha rematado.