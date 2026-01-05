Más Madrid exige que se impida el Real Madrid-Maccabi Tel Aviv por "legitimar un régimen genocida"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido la cancelación del partido de la Euroliga de Baloncesto que enfrentará este jueves a las 20.45 horas al Real Madrid con el Maccabi Tel Aviv de Israel al entender que se va a usar para "legitimar un régimen genocida".

Lo ha reclamado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación este lunes en el que se ha conocido que se jugará a puerta cerrada por motivos de seguridad y garantizar que se celebre "con plenas garantías".

Frente a ello, Bergerot ha reclamado que "las instituciones madrileñas estén a la altura" porque "Madrid no puede acoger a un equipo que representa al Estado de Israel responsable de una campaña genocida que se ha llevado 70.000 vidas palestinas".

Sostiene la líder regionalista que el deporte "no debe servir para legitimar" a un Estado que "sigue ocupando militarmente una parte de Gaza y sigue atacando a la población palestina prácticamente a diario".

Al hilo, ha destacado el "referente" que fue Madrid en el rechazo a la etapa final de La Vuelta, en la que competía un equipo de ese país, y ha augurado que volverá a mostrar "rechazo absoluto a la apología del genocidio mediante el deporte".