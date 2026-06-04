Más Madrid exige "muchas explicaciones" del PSOE por el 'caso Leire Díez' y que no "ensucie" la imagen del Gobierno

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha exigido al PSOE "muchas explicaciones" por las "acciones de los personajes" del 'caso Leire Díez' en el que se ha imputado además al exsecretario de organización Santos Cerdán, y ha afirmado que no debería permitir que los "problemas internos ensucien la imagen y la labor de un Gobierno absolutamente necesario para España".

"La verdad es que me parece un asunto muy turbio y muy preocupante (...) En lo judicial hay que dejar que la Justicia haga su trabajo. Como saben, nuestra línea roja es proteger a la ciudadanía con políticas progresistas y hacer frente a una derecha que quiera saltar las instituciones y arrasar con todo", ha planteado la portavoz regionalista en declaraciones en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

Frente al PSOE se ha reivindicado a Sumar como el "motor progresista del Gobierno" y como un partido "impoluto" que ha denunciado la corrupción "venga de donde venga", algo que entiende que no puede decir ninguna de las formaciones del bipartidismo.

Al hilo, ha afirmado que "desde el minuto uno" han reclamado a los socialistas que "limpien su casa" y garanticen que no el Ejecutivo central no está "afectado por toda la información que se está conociendo".

"Éticamente hay cuestiones que afectan a la vida política, hay informaciones que efectivamente estamos conociendo que es intolerable porque no solo, como siempre digo, no solo afecta al votante socialista, sino también al progresista y, en definitiva, a nuestra democracia", ha advertido.

Ha negado que en el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haya una "conspiración" y ha afirmado que las informaciones que están saliendo sobre él son "indecentes" porque "ningún expresidente debería cobrar cientos de miles de euros por asesorar a empresas".

Pero ha advertido de que si se investigaran todas las labores de asesoramiento "aprovechando su influencia política" por los expresidentes José María Aznar (PP) o Felipe González (PSOE) se estaría "conociendo exactamente lo mismo o peor".