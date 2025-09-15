Más Madrid exige a RTVE que retire a España de Eurovisión si Israel no es expulsado del certamen

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido a Radio Televisión Española que retire a España del Festival de la Canción de Eurovisión si Israel no es expulsado del certamen.

Según ha trasladado al formación regionalista a Europa Press la presencia israelí en el festival supone la "normalización" del genocidio contra el pueblo palestino y que por ello piden que se adopten medidas "contundentes".

El objetivo es evitar que RTVE "avale" con su participación un evento en el que se "permite la presencia de un Estado acusado de crímenes de guerra y de genocidio" por "todos los expertos internacionales".

"Gaza no puede quedar al margen de un espectáculo televisivo de tal magnitud y que RTVE debe posicionarse con claridad como ha hecho el pueblo de Madrid este domingo impidiendo que La Vuelta entrara a Madrid blanqueando al estado genocida de Israel", han destacado.

En esta misma línea de reivindicación de la jornada del domingo, la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, ha afirmado que se ha "comprobado que la protesta pacífica y masiva sirve". "Contra los genocidas y sus cómplices, orgullo madrileño", ha lanzado.

España no sería, en el caso de que se aceptara la propuesta de Más Madrid, el primer país que condicionara su participación en Eurovisión a Israel. Países Bajos, Islandia, Eslovenia e Irlanda ya han afirmado que en el caso de que este compita, ellos no lo harán.

En mayo de este año tras la edición de 2025 que ganó el austriaco J.J. con su tema 'Wasted Love' quedando segunda la candidata israelí, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) afirmó que abriría un "amplio debate" con las emisoras participantes en el Festival de Eurovisión para "reflexionar y obtener opiniones sobre todos los aspectos del evento de este año".