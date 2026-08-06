Más Madrid exige saber "con el dinero de quién" fue Ayuso a México tras declarar solo el coste de la sala de autoridades

Archivo - La portavoz de Mas Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (i), durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid ha exigido este jueves conocer "con el dinero de quién" se fue la presidenta de la Comunidad de Madrid "10 días sin agenda en representación pública a la Riviera Maya (México)" después de que se haya declarado en Transparencia únicamente el coste de la sala de autoridades del aeropuerto.

"Ese viaje ahora nos dicen que nos ha costado en torno solo a 600 euros de dinero público, bueno, lo primero que están haciendo es llamarnos tontos a la cara a todos los madrileños", ha lanzado Bergerot en una atención a los medios de comunicación en la sede del partido.

Ayuso este miércoles afirmaba que "solo puede uno publicar los gastos que son imputables a la administración, a sus instituciones o a sus organismos". "Todo aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid en este caso no se puede publicar, porque no es nuestro", zanjaba.

Bergerot ha señalado que le "preocupa incluso más" que no sea gasto de la Comunidad y ha deslizado si se está delante de un "soborno" a la presidenta de la Comunidad. Para despejar estas dudas ha insistido en que de "toda la información posible" en un "ejercicio de transparencia" que detalle además del coste del viaje, también la agenda y "en calidad de qué y con quién" se reunión en México.

Al hilo, ha afirmado que lo que se percibió es que acudió al país azteca para "promocionar a un amigo personal" y al "show que tiene montado que en España le da número rojos y está en bancarrota", en referencia a Nacho Cano.

"No solo tuvimos suficiente con el ridículo internacional que hizo la presidenta representando a todos los madrileños con aquel viaje a México, sino que todavía no tenemos la información que le exigimos", ha rematado.