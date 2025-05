Más Madrid formaliza ante el TSJM su demanda contra la tasa de basuras de Almeida y pide su anulación

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Más Madrid ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su demanda contra la tasa de basuras del Ayuntamiento por "la incompetencia en los cálculos y no premiar la sostenibilidad" y ha pedido su anulación.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación afirma que se trata de una prestación patrimonial de carácter público, por lo que "no se tenía que haber aprobado mediante una ordenanza fiscal, sino mediante una general".

"La legislación vigente (Ley de Haciendas Locales) establece que, cuando un servicio público se presta mediante gestión indirecta, la contraprestación debe configurarse como prestación patrimonial no tributaria, no como tasa", defiende.

Además, asegura que "no se cumple la normativa sobre responsabilidad ampliada" y alerta de "errores" en los cálculos del coste neto de la tasa, como "imputar a los residentes los residuos que generan las más de 15.000 viviendas de uso turístico (VUT) ilegal". También considera incorrecta la imputación del coste del canon de poda, que alcanzarían los "623.426 euros", o en los costes de recogida de muebles, "sobrevalorados en 16,3 millones de euros".

La formación añade que en la fase de información pública no se pusieron a disposición de la ciudadanía los informes que determinan los residuos generados por la actividad económica. Asimismo, apunta a que la ordenanza "tiene una finalidad principalmente recaudatoria y carece de los incentivos para la reducción y mejor separación de residuos que exige la normativa europea".

"La ordenanza no contempla bonificaciones para unidades familiares ni para personas con bajos ingresos o en riesgo de exclusión social, ni para los que reciclan correctamente. No incentiva la recogida separada, no diferencia tipos de vivienda, no incluye reducciones por compostaje doméstico y no diferencia la participación en puntos limpios", explican desde Más Madrid.

Finalmente, argumenta que el diseño de la tasa, "basado en un 80% en el valor catastral de los inmuebles, supone una doble imposición con el IBI, al utilizar la misma base imponible para un concepto tributario diferente".

"ES UNA MEDIDA MAL CONCEBIDA"

"Desde el punto de vista legal, la medida está mal concebida desde su origen. No estamos ante una tasa sino ante una prestación patrimonial de carácter público no tributaria ya que el Consistorio no presta directamente este servicio, sino mediante una concesión", ha indicado su portavoz, Rita Maestre.

La líder de la oposición en el Consistorio ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por "cargar contra los ciudadanos e ignorar sus responsabilidades con los grandes productores de residuos". Por ello, ha pedido "hacer cumplir la ley y exigir las aportaciones correspondientes a quienes generan los envases".

"Madrid merece una gestión responsable, justa y transparente, pero Almeida prefiere que sean los madrileños de a pie los que paguen la factura. Espero que los tribunales paren este despropósito. Vamos a seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía frente a este abuso recaudatorio que solo busca llenar las arcas municipales a costa de cargar contra las familias.