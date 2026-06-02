Más Madrid insiste en expropiar viviendas a grandes tenedores con "indemnizaciones justas" y con "toda seguridad"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha insistido este martes en la expropiación de viviendas a grandes tenedores para que estas pasen a cumplir su "función social" mediante un proceso con "indemnizaciones justas" y con "toda la seguridad".

Así lo ha afirmado la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por su intervención en la Cámara de Vallecas en la que afirmaba que nadie debería tener diez casas.

"Fue una manera de abrir un debate muy necesario para el drama que estamos viviendo en Madrid con el acceso a la vivienda, es un problema de acaparación", ha planteado la portavoz parlamentaria, quien entiende que la clave de solucionar la tensión inmobiliaria es "desincentivar" esta acumulación.

Sostiene que "esas viviendas deberían ser para las familias, para los jóvenes que se quieren independizar" y considera que en ese sentido es en el que debe intervenir el Estado, "haciendo cumplir las normas".

Bergerot considera que si estos caseros no acceden a que estos inmuebles cumplan su "función social" el Gobierno debería ponerlas a disposición del bien común "pagando, evidentemente, unas indemnizaciones justas con toda la seguridad".

MANDANI DE EJEMPLO

Al hilo, ha señalado al alcalde neoyorkino, el demócrata Zohran Mamdani, que ha dicho que va a "tomar el control de todas las viviendas de esos caseros que no están cumpliendo las normas".

"Hay que abrir debates en la que no puede ser que haya fondos buitres extranjeros que se están comprando nuestros bloques de viviendas de diez en diez. Bloques de vivienda que tienen miles de pisos de viviendas en sus carteras mientras desahucian a gente", ha proseguido Manuela Bergerot.

En este punto se ha dirigido a la derecha para recriminarle que solo le ve "revolverse" cuando se habla de que la vivienda "es un derecho y tiene que cumplir su función social" pero no cuando a Mari Carmen, de 87 años, "se la quiere desahuciar de su casa en el barrio de Retiro".

"¿Dónde tienen ellos puesta la empatía? ¿Dónde la tienen puesta? ¿En fondos buitres extranjeros? ¿En empresas extranjeras que ni siquiera generan un valor para nuestra sociedad?", ha rematado.