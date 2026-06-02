La Comunidad acusa a Más Madrid de "populista" por su defensa de expropiación de vivienda: "Se le queda cara de Maduro"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha cargado este martes contra Más Madrid por su defensa de la expropiación de viviendas a grandes tenedores, una medida "populista" que "recuerda al régimen venezolano y no ofrece soluciones al problema", y ha ironizado con si el Grupo Parlamentario en la Asamblea piensa aplicar también esa medida entre sus filas.

"A Manuela Bergerot se le está quedando cara de Maduro", ha ironizado el consejero en declaraciones a los medios durante una visita a la urbanización de la UVA de Hortaleza sobre la propuesta de Más Madrid para expropiar viviendas a grandes tenedores para que estas pasen a cumplir su "función social" mediante un proceso con "indemnizaciones justas" y con "toda la seguridad".

Frente a ello, el consejero madrileño ha recalcado la defensa de la propiedad por parte del Gobierno regional. "El propietario se lo ha ganado y los mayores que tienen ahora una segunda residencia se lo ha ganado porque ha trabajado durante muchos años", ha alegado.

En este sentido, ha instado a Más Madrid a "mirar su propio Grupo Parlamentario" y ver "el número de propiedades que tienen. "¿Garantiza que van a seguir metiendo a diputados de su grupo con una sola vivienda? ¿Todos los que superan un gran número de viviendas y que son grandes tenedores no los va a meter en su grupo en las próximas elecciones para que sean diputados?", se ha preguntado.

Al hilo, ha recalcado que "la izquierda comunista" de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, "no entiende cuál es el problema" y lo único que hace es plantear "medidas intervencionistas, populistas y comunistas que no solventan el problema, que no generan oferta y que no construyen vivienda".

En su opinión, las medidas que ha puesto Más Madrid sobre la mesa "son nefastas, son malas" y "no están funcionando", algo que están demostrando los hechos. "Son los socios del gobierno de Pedro Sánchez, ocho años en el Gobierno central, y ni una sola vivienda. ¿Dónde están las 184.000 viviendas que propuso o que prometió el señor Sánchez? No hay ninguna. En Madrid no hay una vivienda pública construida por el Gobierno de Pedro Sánchez y por sus socios. Por lo tanto, las ideas que tiene la señora Bergerot no sirven para nada", ha censurado.