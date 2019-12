Más Madrid invita a Almeida a abrir la negociación "en media hora" para no depender de "ultras, racistas y machistas"

Actualizado 10/12/2019 12:53:10 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha invitado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a abrir la negociación presupuestaria "en media hora" para no tener que depender de "ultras, negacionistas, racistas y machistas".

"Si PP y Cs no quieren depender de la extrema derecha ultra, negacionista, racista y machista tienen aquí la mano tendida de los 19 concejales de Más Madrid", que ponen el sentido común y el cuidado de la ciudad "por encima de las siglas", ha argumentado Maestre en rueda de prensa.

Más Madrid desbloqueará con sus votos el proyecto de presupuestos de 2020 con una oferta de mínimos, en la que se incluye la ampliación de Madrid Central, aumentar en un 45% los servicios de atención y acogida a víctimas de violencia de pareja y expareja y sus hijos e hijas, no más vertidos en Valdemingómez y la M-35 para autobuses, para que el Gobierno municipal de PP y Cs no tenga que depender de Vox.

La portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, ha presentado esta propuesta como fuerza mayoritaria de la Corporación para "facilitar que haya unos presupuestos sin tener que pagar la factura que exige la ultraderecha, para que la ultraderecha no condicione las cuentas ni las acciones" del Ayuntamiento.

Esta propuesta de mínimos sirve para "no tener que lamentar escuchar al delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, decirle a Vox que si no les parece suficiente eliminar 16 millones para aprobar los presupuestos, como el millón destinado a Cruz Roja o los 45.000 euros a familias con niños con cáncer". Este documento de "sentido común", cuyo primer paso se da hoy, sirve para "evitar ese peaje como retroceso de derechos".

Maestre ha tomado la palabra para defender una "propuesta valiente e innovadora" ante la situación de políticos que se quejan de las actuaciones de los gobiernos pero "no facilitan soluciones". El concejal de Hacienda de Más Madrid, Jorge García Castaño, ha dejado claro que éste no es el presupuesto que les gustaría --si no se acepta su propuesta presentarán enmienda a la totalidad al presupuesto y parciales a las ordenanzas fiscales-- sino que es una propuesta de mínimos.

No es su presupuesto porque incluye "ingresos hinchados al pasar del criterio de caja (al de devengo), que no se utilizaba desde 2012 por las malas experiencias; con una bajada regresiva que quita recursos al Ayuntamiento y se da un frenazo radical en el incremento del gasto social". El gasto social sólo crece un 0,5 por ciento con respecto al actual presupuesto, especialmente significativo en lo referido a las políticas de igualdad de género, junto a una caída del 11 por ciento en las políticas de inmigración o la referida al presupuesto de los distritos del sureste.

García Castaño ha señalado que la propuesta de mano tendida de Más Madrid tiene un impacto presupuestario "mínimo, de entre 150 y 200 millones de euros" y en varios años. La inversión más fuerte de la propuesta es la referida a la M-35 de autobuses en la conexión entre Entrevías y San Fermín.

Los ediles de Más Madrid creen que hay tiempo hasta el 20 de diciembre, cuando esta calendarizado el Pleno de presupuestos, para llegar a un acuerdo y que sólo se necesita voluntad política.

PROPUESTA DE MÍNIMOS

Esas líneas clave destacan la necesidad de recuperar las políticas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial y el refuerzo de la inversión en las zonas más vulnerables de la ciudad, además de desarrollar infraestructuras y políticas para la movilidad sostenible. Aquí es donde Más Madrid incluye el desarrollo de la totalidad del proyecto de M-35 para bus de alta capacidad con el fin de conectar los distritos exteriores a la M-30 y la ampliación de Madrid Central a los barrios contiguos a la actual zona de bajas emisiones.

La alternativa que propone Más Madrid incluye avances en la implementación de la red de atención a la violencia machista al aumentar en un 45 % los servicios de atención y acogida a víctimas de violencia de pareja y expareja y sus hijos e hijas, duplicar el servicio SAVD 24horas, un nuevo CAPSEM y un incremento de plazas de primera acogida.

Otra de sus líneas rojas pasa por no aumentar los vertidos que ya asume Valdemingómez y dar cumplimiento del plan para el fin de la incineración en 2025. También que no se privatice ningún servicio durante esta legislatura y que se consensúe un nuevo plan para el sureste que viabilice los desarrollos urbanísticos que lo integran con criterios de sostenibilidad, compacidad, eficiencia y creación de los servicios y equipamientos necesarios para dotar esos nuevos barrios.