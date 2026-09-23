Más Madrid llama a que acuda más gente a parar el desahucio de Maricarmen en Retiro

Maricarmen atiende a los medios de comunicación durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro en Madrid, se encuentra en - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha hecho un llamamiento a que acuda más gente al número 46 de la calle Sainz de Baranda para parar el desahucio de Maricarmen, de 87 años.

"Quieren desahuciar a Maricarmen de 87 años después de toda una vida viviendo en un su casa. Hace falta gente para pararlo en la calle Sainz de Baranda, 46. Todavía se puede parar. Cada persona cuenta", ha trasladado la portavoz parlamentaria en redes sociales.

Desde esta mañana, alrededor de las 6 horas, el Sindicato de Inquilinas y vecinos de Madrid se han concentrado en el entorno de la casa con el objetivo de parar este desahucio. A las 9.30 estaba marcada la comisión judicial que ejecutará el lanzamiento.

Fuentes presenciales apuntan a más de una decena de vehículos policiales desplegados en el entorno de la vivienda. Asimismo, hablan de una "calma tensa" mientras los manifestantes aguardan la llegada de la comisión judicial.