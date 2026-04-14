Más Madrid lleva a los tribunales la tasa de residuos de 2026 y pide su nulidad por defectos en su tramitación

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre - MÁS MADRID

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado una demanda contra la tasa de residuos aprobada por el Ayuntamiento de Madrid para 2026 y ha solicitado su nulidad al considerar que reproduce defectos en su tramitación y en su justificación económica ya señalados por los tribunales en la ordenanza anterior.

Así lo ha trasladado la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien en declaraciones a Europa Press ha explicado que piden que la ordenanza sea declarada nula porque "vulnera el principio de quien contamina paga, presenta un informe económico incompleto, incumple la normativa de envases, es arbitraria y regresiva".

La formación pone el foco en el informe técnico-económico durante el trámite de información pública, "pieza clave para la exención de las tasas", y advierte de una "posible infracción sustancial del procedimiento" por la falta de constancia sobre la publicación íntegra de sus anexos y la "imposibilidad material de verificar" qué documentación estuvo accesible.

En este sentido, la líder de la oposición en Cibeles ha señalado que la Justicia "ha sido muy clara" tras la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del tributo diseñado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por "defectos sustanciales" en su tramitación. "La tasa de basuras de Almeida es ilegal y lo que tiene que hacer el alcalde es dejar de echar balones fuera y asumir sus responsabilidades de una vez", ha sostenido.

MÁS MADRID PIDE QUE NO SE RECURRA LA TASA POR EL GOBIERNO DE ALMEIDA

Maestre, ha pedido al alcalde que "deje de echar balones fuera" con la tasa de basuras y que devuelva "sin excusas" el dinero recaudado "injustamente" a los madrileños.

Por su parte, Almeida ha aclarado este martes que únicamente se devolverá el importe de la tasa de basuras "en aquellos casos en los que la ley permita devolver" y ha destacado la devolución que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho de hasta 600 millones por la sentencia de la Plusvalía 600 "sin ninguna compensación por parte del Gobierno de España".

En este sentido, la líder de la oposición ha instado al primer edil a que "no recurra" y a que "deje de pleitear con el dinero de los madrileños". "Almeida puede atacarnos, insultarnos, intentar confundir a la gente y hacer como que no pasa nada, pero sabe que tiene que devolver el dinero a todo el mundo porque su tasa es ilegal", ha reiterado.

UNAS 21.000 FIRMAS

Además, Maestre ha detallado que Más Madrid ya ha recogido 21.000 firmas con su campaña 'Almeida te debe dinero, así puedes recuperarlo', iniciada tras conocerse la resolución del TSJM con el objetivo de exigir la devolución íntegra de la tasa de basuras a los madrileños.

"Son firmas para reclamar a Almeida que devuelva el dinero, para que nadie se quede sin saber cómo recuperar su dinero, paso a paso, sin tecnicismos", subraya Maestre.